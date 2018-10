Ilary Blasi massacrata sui social: "Assomiglia ogni giorno di più al Ken umano"

Sui social il trucco e parrucco di Ilary Blasi è stato sottoposto ai raggi x: il vestito maculato in stile cavernicoli, i capelli biondi estremamente piastarti come fosse uscita dalla Parruccheria de’ noantri, il contouring del viso estremamente marcato, quasi a chiazze, hanno destato ilarità e critiche feroci.

Accantonato il sexy abito di Dsquared2 questo lunedì la signora Totti ha optato per un vestito lungo, accollato, fantasia animalier, seguendo la moda autunno-inverno 2018/2019. Chi si chiedeva se la conduttrice indossasse una parrucca, adesso ha compreso che il cambio di look è stato effettivo: carré liscio platino in stile Alessia Marcuzzi. Già dopo la messa in onda della prima puntata i telespettatori avevano gridato allo scandalo per la mutazione di Ilary, dopo la diretta di ieri i commenti son divenuti decisamente più cattivi.

Il volto trasformato di Ilary Blasi

Il volto di Ilary ha destato maggior perplessità negli internauti, il trucco eccessivo, e i presunti ritocchini, paiono aver trasformato la conduttrice. Qualcuno l’ha addirittura paragonata al Ken umano. “Ma stasera #ilaryblasi non ha solo il vestito leopardato ma anche il viso …. truccata a chiazze, irriconoscibile” è stato scritto su Twitter.

Altri hanno osservato: “Non credo che Ilary sia umana” o che, tristemente, la Blasi sembra oramai la gemella della Marini. La Gialappa’s Band ha preso di mira ironicamente la presentatrice: “Sei vestita da cavernicola stasera!”.

I ritocchi della conduttrice

Nel corso degli ultimi anni la Blasi si è sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica, le labbra sono più gonfie rispetto agli esordi e gli zigomi decisamente più alti. Confrontando le foto di ieri e di oggi sembra che la signora Totti abbia rimodellato il naso e rifatto il seno: il supporto della chirurgia estetica appare evidente anche se Ilary non ha mai confermato le insinuazioni sugli interventi effettuati su seno, labbra, zigomi, sull’addome e lato B.