Ilary Blasi e l’equivoco piccante a Verissimo: “Gliel’appoggio sempre”

Durante la prima puntata della nuova stagione di Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha presentato ospiti notevoli. Tra loro è stata presente Ilary Blasi, che ha donato alla sua amica conduttrice un’intervista divertente, e con un’equivoco spassoso. L’ex conduttrice del programma Grande Fratello Vip, tra le tante cose interessanti che ha dichiarato, ci ha regalato una gaffe piccante da non dimenticare. Ilary Blasi è una protagonista televisiva molto nota, presente spesso in alcuni salotti televisivi, e sappiamo che a volte ci regala qualche piazzata divertente. Ed è stata proprio nella prima puntata della stagione di Verissimo, che la Blasi ha fatto una gaffe bollente.

Ilary Blasi ha raccontato all’amica Silvia Toffanin, durante la puntata, com’è cambiata la sua vita negli ultimi mesi. Infatti, la Blasi ha lasciato per fine programma la conduzione del reality Grande Fratello Vip, lasciando il programma nelle mani del suo amico Alfonso Signorini. Poi ha debuttato come attrice per la sitcom “Casa Totti”. A rendere il tutto più interessante per i fan, durante l’estate, sia Ilary che suo marito Francesco Totti, sono entrati a far parte del mondo social. Quindi, l’ex Capitano della Roma e sua moglie Ilary, hanno mandato in delirio i fan su Instagram, con le loro condivisioni.

Scatti piccanti, stories divertenti e anche qualche momento privato, hanno caratterizzato le loro condivisioni. Ilary è entrata nello studio di Verissimo con un abito davvero bello e con uno spacco esagerato. La Toffanin ha provocato la sua ospite inizialmente facendole notare il suo look. La Toffanin ricordando la collega Belen Rodriguez, dice a la Blasi che se lo spacco si aprirebbe più del dovuto lei non avrebbe nessun problema perché non ha tatuato come Belen la farfallina.

A questo punto parte la prima gaffe della Blasy, perché risponde: “Farfallina? No, io ho la farfallona!”. Questo è accaduto all’inizio dell’intervista e i telespettatori già divertiti hanno inteso che fino alla fine si sarebbero fatti delle belle risate. La Toffanin molto divertita, cerca di portare l’intervista alla serietà, e le chiede com’è stata la sua estate all’insegna dell’amore. Infatti, Totti prima dell’estate ha lasciato la dirigenza della Roma, quindi, è riuscito a passare più tempo con la sua dolce moglie.

A questo punto la conduttrice Silvia Toffanin chiede alla sua amica ospite, se lei ha appoggiato o meno la scelta del marito. Ilary con molto umorismo ha esclamato: “Quest’estate è stato molto presente (…) ma io gliel’appoggio sempre”. Tutti nello studio televisivo scoppiano a ridere. Ilary Blasi, continuando a sorridere, ha poi esclamato: “Ma perché ridete? Non si può dire proprio più niente. E’ una decisione che ha preso e gli sono vicina”. Gli share nella prima puntata del programma Verissimo con Ilary Blasi hanno toccato dei picchi molto alti.