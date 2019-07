Ilary Blasi dice no al "Grande Fratello Vip" e sì a "Giochi senza frontiere"

Nei mesi scorsi, Ilary Blasi ha annunciato di aver rifiutato la conduzione della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“. I rumors dietro a questa decisione sono stati davvero tanti, alcuni ipotizzavano anche un possibile passaggio nella scuderia di Maria De Filippi, con l’obiettivo di prendere il timone di “Temptation Island Vip“.

Tuttavia Ilary Blasi, nella sua ultima intervista al settimanale “Chi“, diretto proprio dal suo ex collega Alfonso Signorini, ha deciso di dire tutta la verità dietro al rifiuto della conduzione del reality: “Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo”.

Successivamente aggiunge che, anche se in molti ci sguazzerebbero nelle trasmissioni in cui bisogna mettersi in discussione, lei preferisce programmi in cui si ride. Proprio per questo, a partire dalla prossima stagione di Mediaset, ha deciso di condurre programmi più leggeri.

In questa intervista, ammette di aver stretto un bel rapporto in questi anni proprio con Alfonso Signorini, dichiarando che sentirà molto la sua mancanza. Ci tiene comunque ad augurare tutto il meglio al giornalista, poiché ha appena saputo dai settimanali e dal web che sarà proprio lui a condurre la prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Oltre al passato, ci tiene a parlare anche del suo futuro. Nella medesima intervista conferma la versione 2.0 di “Giochi senza frontiere“, conosciuta dalla maggior parte del pubblico grazie alla storica conduzione negli anni ’90 di Ettore Andenna insieme a Simona Tagli, Maria Teresa Ruta e Carlo Conti. Ad affiancare la moglie di Francesco Totti dovrebbe esserci Alvin, conosciuto per essere stato l’inviato dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”.