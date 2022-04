Ilary Blasi confermata a Mediaset: nuovo programma cucitole addosso per la prossima stagione

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo grazie alla conduzione de “L’isola dei famosi“. La moglie di Francesco Totti sta vivendo per il secondo anno consecutivo l’esperienza, dopo aver ottenuto il testimone passatole da Alessia Marcuzzi. In realtà gli ascolti ottenuti dal reality non sono entusiasmanti ma, nonostante ciò Mediaset ha deciso di premiare la squadra con un prolungamento di un mese in più rispetto al previsto.

Il reality della sopravvivenza terminerà, difatti, a fine giugno. C’è da dire che, dopo aver lasciato la conduzione del “Grande Fratello Vip”, Ilary ha inanellato una serie di flop. La colpa non sembra essere sua, dato che il modo di presentare piace. Le battutine con l’accento romano, la sua solarità, simpatia, pragmaticità, fanno della Blasi l’unica certezza in programmi che poi non vanno come si sperava andassero.

Il discorso vale per “L’isola dei famosi”, ma anche per “Star in the star”, “Eurogame”. Nonostante tutto, l’azienda del Biscione conta molto su di lei, per questo l’ha confermata anche per la prossima stagione. Possiamo dunque ammettere che Ilary è in una botte di ferro. La verità è che Mediaset si fida di lei, sa che riesce a portare a compimento sempre un buon lavoro, pertanto continua a puntare sulla Blasi.

Per tale ragione sembrerebbe che a Cologno Monzese stiano mettendo in cantiere un programma cucitole addosso e che la vedrà impegnata ancora in prima serata, nella prossima stagione. A svelare la notizia è stato il magazine Oggi, il quale ha parlato di un progetto assolutamente top secret. Dunque, la Blasi, non rischia di rimanere fuori dalla programmazione futura, anzi sarà addirittura promossa.

La trasmissione che le affideranno dovrebbe essere inedita in Italia. “Nuovo e blindatissimo progetto in prima serata“, si legge dalle pagine della rivista diretta da Carlo Verdelli. Ilary si gode il prolungamento dell’Isola e quella che sarà la prossima stagione, visto che un posto a Canale 5 è stato riservato anche a lei.