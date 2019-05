Ilaria Rossi, le dichiarazioni dell’attrice a Sottovoce: "Io non penso a sposarmi come Gabriella"

Un esempio si ritrova nella giovane attrice Ilaria Rossi che può essere considerata una delle protagoniste femminili indiscusse di questa terza stagione. Ilaria Rossi ha avuto modo di raccontare la propria carriera lavorativa e il suo successo nella trasmissione notturna che chiude il palinsesto della Rai, Sottovoce presentata da Gigi Marzullo. In questa occasione l’interprete ha parlato della sua passione per la recitazione e ha posto l’accento sulla televisione, che le sta regalando molte soddisfazioni.

L’attrice di venticinque anni ha spiegato che, per il momento non ha lavorato al cinema, ma si può godere il successo con Il paradiso delle signore. In questa soap opera veste i panni di Gabriella, una delle Veneri che nelle recenti puntate ha dimostrato di avere un grande talento come stilista. Per tale motivo le amiche la spingono a presentare gli abiti premaman a Vittorio, proprietario del grande magazzino.

Le parole della giovane attrice

Nel corso della chiacchierata con Gigi Marzullo, la Rossi ha svelato che ci sono delle differenze con il personaggio di Gabriella. Quest’ultima ha tra i suoi desideri principali il matrimonio. Ilaria Rossi ha spiegato che per il momento non pensa al matrimonio, ma ai propri obiettivi come attrice.

Ilaria Rossi ha rivelato di essere fidanzata e ha raccontato un lato curioso della sua persona: ha parlato della sua passione per il calcio, in particolare per la Fiorentina, ed è andata diverse volte allo stadio in curva.

Durante l’intervista, Ilaria Rossi ha posto l’accento sulla propria passione per la danza. Inoltre ha rivelato l’amicizia creatasi con gli altri colleghi de Il paradiso delle signore, affermando di essere contenta dei compagni di set, con i quali non c’è mai stato alcun tipo di competizione. Si può paragonare la sintonia creatasi sul set tra i protagonisti all’amicizia delle Veneri nella soap opera, che condividono ogni momento della propria esistenza.