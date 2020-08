Ilaria D’Amico abbandona il mondo del calcio per cimentarsi in un nuovo programma

Ventitre anni di attività in ambito sportivo, di cui 18 anni con l’emittente Sky ed altri 5 anni di esperienza in maniera diretta, hanno consentito alla famosa giornalista sportiva, Ilaria D’Amico, di acquisire una profonda conoscenza del calcio, padroneggiando l’argomento con grande professionalità e disinvoltura.

Avrebbe potuto continuare per tempi indefiniti in questo mondo, diventando una vero simbolo iconico del giornalismo sportivo, ma l’attuale compagna di Gigi Buffon ha deciso di fare un cambio repentino nella sua vita. In una recente intervista concessa al Corriere.it, la D’Amico ha dichiarato che, una volta terminata la Champions, non si occuperà più di calcio.

Ilaria ha dunque deciso di uscire dalla propria zona di comfort, per cimentarsi in una nuova avventura, sempre però nel mondo Sky. La donna ha più volta ringraziato l’emittente Sky per la grande opportunità che gli venne concessa oramai 18 anni fa, dimostrando a tutti che anche il genere femminile è capace di capire lo sport (il calcio in particolar modo), di argomentarlo e soprattutto di padroneggiare l’argomento.

La nuova avventura lavorativa di Ilara D’Amico

Dietro anche il forte sostegno del suo compagno, Gianluigi Buffon, la giornalista sportiva ha deciso infatti di cambiare ambito lavorativo, affrontando questa volta la tematica dell’attualità. Un mondo del tutto nuovo per la D’Amico, ma che si dichiara pronta e decisa. Infatti a tal proposito ha dichiarato qualcosa riguardo a questo nuovo format sull’attualità: “Complice la volontà di Sky di sperimentare nell’informazione, l’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso“.

Molto spazio all’informazione quindi, filtrando tutte le notizie trash. La donna ha poi aggiunto che tale format avrà anche un filo diretto con i social network (strumento di comunicazione sempre più utilizzato al giorno d’oggi), grazie ai quali sarà possibile intervenire in tempo reale con opinioni e commenti sugli argomenti proposti.