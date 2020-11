Il web insorge contro Selvaggia Roma a difesa della Gregoraci: "Una zingara inutile"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” l’ultimo ingresso è stato quello di Selvaggia Roma. L’influencer è entrata in casa da una settimana, con il gioco che ha preso il via due mesi fa. Sicuramente Selvaggia è entrata come un fiume in piena. Ne ha avute un po’ per tutti, da Enock con il quale ritiene di aver avuto un flirt questa estate anche se lui nega; con Pierpaolo Petrelli stessa dinamica, di Andrea Zelletta sembra conosca un segreto.

Insomma Selvaggia ha sparato a zero sui suoi compagni di avventura, smuovendo e non poco le dinamiche all’interno della casa. Questa volta è stata la protagonista di un’accesa lite con Elisabetta Gregoraci e non c’entrano ipotetici momenti vissuti fuori dalla casa. Semplicemente la Gregoraci ha sentito la Roma che sparlava di lei ed è intervenuta.

Tutti, sia dentro che fuori la casa si sono schierati a favore di Elisabetta e contro Selvaggia. Mentre vip come Stefania Orlando hanno difeso la Gregoraci, la Roma è scoppiata in un pianto a dirotto perché non si è sentita spalleggiata dai suoi compagni di avventura. Anche il web è insorto e ancora una volta ha preso le parti dell’ex signora Briatore.

Alcuni volti noti sono usciti allo scoperto e hanno duramente e aspramente criticato Selvaggia. Da Manila Nazzaro a Sonia Bruganelli fino a Guendalina Canessa, tutte contro la Roma. La Nazzaro che non ama molto commentare le vicende dei reality è uscita allo scoperto e attraverso il proprio profilo Instagram ha ammesso il suo punto di vista in merito alla questione.

“Ho visto quello che è accaduto al Gf e ammiro la calma con cui Elisabetta si è posta nei confronti del nulla. Questo personaggio in realtà è famosa alle cronache perché ha tentato di vendere dei beveroni dietetici facendo l’esempio dei bambini africani riguardo la sua pancia gonfia. Già per questo un personaggio del genere in televisione non dovrebbe entrare. Sto parlando di Selvaggia Roma“, ha dichiarato l’ex Miss Italia.

A fare eco alle parole di Manila, ci ha pensato Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è molto amica della Gregoraci e anche lei ha dedicato un post all’accaduto: “Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia. Poi… chi è Selvaggia Roma???“. Sotto alle parole della Bruganelli è comparso il commento della Canessa.

Anche Guendalina ha difeso Elisabetta, andandoci giù pesante con la Roma: “Brava, condivido tutto!!! Ma poi, chi è Selvaggia Roma??? Una zingara inutile“. Insomma parole davvero al vetriolo quelle che sono state riservate a Selvaggia e chissà che proprio questi commenti non vengano mostrati alla gieffina durante la prossima diretta.