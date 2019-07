“Il Volo” festeggerà i 10 anni di carriera con una serata evento su Rai 1

Il 2019 è un anno molto importante per il trio “Il volo“, formato dai tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, segna infatti i loro 10 anni di carriera insieme. Era il lontano 2009 quando Antonella Clerici li presentò al loro esordio nel talent show di Rai 1 “Ti lascio una canzone” dove poi furono notati presto dai produttori musicali Michele Torpedine e Tony Renis che li unirono per formare “Il volo”. Un nome che ancora oggi indica come siano continuamente in viaggio per il mondo a proporre la nostra musica italiana.

Per festeggiare questo decennale il trio, dopo aver partecipato a Sanremo con il brano “Musica che resta” arrivando al terzo posto, ha iniziato un lunghissimo tour all’estero e ora in Italia. Nel nostro paese Il volo ha iniziato con una data zero ripresa dalle telecamere a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, cantando presso la Cava del Sole con l’accompagnamento dell’Orchestra Magna Grecia lo scorso 16 Giugno.

Durante i Seat Music Awards i ragazzi avevano già anticipato una sorpresa legata a Matera per tutti i fans e, secondo il sito TvBlog, sembrava che fosse proprio la presentazione di una serata-evento proposta in televisione in autunno. Ora arriva la conferma praticamente ufficiale che la Rai proporrà il prossimo Mercoledì 9 Ottobre proprio la data di Matera.

Sembra, inoltre, che dopo aver perso la trasmissione delle partite di Champions League in chiaro, Rai 1 dedicherà tutti i mercoledì a film o eventi musicali di un certo spessore come un grande concerto del maestro Ennio Morricone presentato da Carlo Conti, una serata dedicata ai Queen ed una ad Andrea Bocelli tutte in date non ancora rese note.

Sono già fissate le date per la serata benefica Una serata di stelle per il Bambino Gesù condotta da Amadeus il 20 Novembre, per l’evento Unicef Prodigi con Flavio Insinna il 27 Novembre e per Sanremo Giovani il 18 Dicembre.