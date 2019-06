"Il Trono di Spade", al via le riprese della serie prequel

Cosa ne pensa l’autore

Rosy Manganelli - Intrigante e avvolto in una patina di mistero, come sempre. "Il Trono di Spade" sa davvero come tenere i propri fan sul filo del rasoio. La curiosità è tanta e le aspettative sono decisamente alte, soprattutto dopo le numerose discussioni a proposito degli ultimi episodi della serie televisiva. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.