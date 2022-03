E’ senza dubbio una delle più grandi leggende del nostro cinema, acclamato anche all’estero, i suoi film hanno fatto storia. Un fulmine a ciel sereno che sconvolge i tuoi tantissimi fan che, però, avranno modo di consolarsi rivisitando la vastissima mole di film interpretati dal loro idolo.

In particolare, quelli in cui l’attore ha ricoperto quel famosissimo ruolo grazie al quale è diventato celebre nella scena pubblica, divenendo uno dei volti più amati della televisione italiana. Ora, però, ecco l’addio doloroso dato dalla Rai, sicuramente inevitabile, ma che nessuno poteva mai essere davvero pronto ad apprendere.

Di chi si tratta

Il mitico Terence Hill, dà l’addio alle scene. Il leggendario attore interprete di numerosi film di successo nella mitica accoppiata con Bud Spencer, ha comunicato che la prossima stagione di Don Matteo sarà l’ultima in cui comparirà. Come ormai noto, il 31 marzo inizierà un’altra stagione dell’amata fiction Rai, ultima occasione per ammirare in tv il grande Terence Hill, che prenderà parte solo alle prime puntate, giusto il tempo di consegnare il testimone del ruolo, ad un altro mostro sacro del cinema italiano, Raoul Bova.

I fan sono già commossi dall’addio del loro idolo, per i più anziani, d’infanzia: “Mancherai tantissimo”, è il triste mantra che si sente ripetere un po’ ovunque in queste ore. In realtà, la decisione di dare l’addio ai riflettori, è stata presa dallo stesso attore che, desidererebbe trascorrere più tempo con la sua famiglia.

In effetti, i ritmi della sua brillantissima carriera, sono stati davvero incessanti, con una grande mole di produzioni e di film che hanno segnato la storia del nostro cinema. In occasione dell’ultima scena girata nella fiction, tutto il cast ha voluto rendere omaggio al leggendario attore con queste parole: “Signore e signori, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo”. Un lungo post sulla pagina Instagram della fiction, dedica un pensiero commosso alla fine della carriera di un grande attore ed un grande uomo.