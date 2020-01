Il Segreto, trame spagnole: Hipolito ha una triste notizia su Gracia

Nuove ed appassionanti trame caratterizzeranno le puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Non manca molto prima che si concluda l’attuale stagione in onda. Tutto cambierà dopo il salto temporale di dieci anni, che darà il via a nuove trame e introdurrà altri personaggi. Il passaggio avverrà dopo l’incendio appiccato da Fernando Mesia che rederà al suolo quasi completamente il borgo iberico. Maria si salverà e si trasferirà a Cuba con Esperanza e Beltran, mentre suo fratello Matias deciderà di restare al paesino, deciso a ricostruirlo. Tra le new entry, ci saranno Isabel e suo marito, oltre alla famiglia degli Urrutia.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Segreto, Francisca e Raimundo saranno ancora protagonisti della soap, sebbene separati. Dopo il loro trasferimento a Madrid, l’Ulloa non riuscirà più a trovare la moglie. La Montenegro verrà reclusa nel padiglione della grande villa della marchesa Isabel, decisa ad impossessarsi dei suoi beni.

A Puente Viejo rimarrà la famiglia Miranar, con la pettegola Dolores che continuerà a seminare zizzania tra gli abitanti del paesino. Hipolito, dopo un lungo soggiorno in Germania, tornerà alla terra natia, ma con una terribile notizia. Purtroppo, la sua amata moglie Gracia è deceduta in seguito ad un incendio che non le ha lasciato scampo.

In realtà, ci sarà un alone di mistero sulla storyline che riguarda la scomparsa di Gracia. Come successe infatti per la dipartita della prima moglie di Hipolito, nessuno potrà vedere il corpo della sventurata. Si aprirà così la possibilità di un inaspettato ritorno.

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Hipolito dirà alla madre che di lì a breve arriverà anche sua nipote Belen, unica ragione di vita che le ricorda sua moglie Gracia. Nonostante ciò, il buon Miranar si metterà d’impegno per far rifiorire il paesino, colpito da una crisi economica che farà preoccupare alquanto gli abitanti.