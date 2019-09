Il Segreto, puntate spagnole dal 16 al 22 settembre: si festeggia la permanenza di Maria a La Casona

Le anticipazioni delle puntate spagnole de “Il segreto” che vanno da lunedì 16 fino a venerdì 22 settembre sottolineano che aumenterà il mistero intorno ai Molero. Carmelo, dal canto suo, dovrà sostenere con tutte le forze Don Berengario, preso dalla paura che possa essere scoperta la verità sulla morte dei rivali.

I due uomini si capaciteranno delle condizioni di Julieta, ma la ragazza verrà importunata dall’arrivo del sergente Cifuentes. Quest’ultimo farà visita nell’abitazione della nipote di Consuelo, alla quale verrà posto un interrogatorio per rendersi conto della realtà dei fatti. Maria prenderà la decisione di fare ritorno a La Casona e sarà Roberto a far cambiare alla giovane donna.

Alvaro riesce a convincere la Laguna

La moglie di Gonzalo (Jordi Coll) verrà a conoscenza che l’amico cubano ha stretto un accordo con la Montenegro per la vita di entrambi. La matrona farà una promessa alla prediletta alla quale dirà che, se dovesse rimanere a Puente Viejo, le prometterà di non immischiarsi nella sua vita privata. Isaac vorrà mettere fine ai debiti con Matias, mentre Antolina cercherà di capire a quanto possa ammontare il prestito chiedendo delle spiegazioni a Marcela. Don Anselmo non vorrà intromettersi intorno alle inquietudini di Berengario e preciserà di non voler sapere altre cose che non gli sono state dette nel corso della confessione. Alvaro procederà con i piani di comune accordo con Elsa, fattasi convincere dalle parole del medico.

Marcela ed Elsa cominceranno a parlare della proposta di matrimonio fatta dal Fernandez alla Laguna, ma le due ragazze dovranno fare i conti con un particolare inaspettato. La compagna di Matias (Ivan Montes) si renderà conto che l’anello di Alvaro è stato usato da qualche persona in precedenza e tale rivelazione sconvolgerà la futura sposa.

La Laguna pretenderà delle spiegazioni dal dottore che avrà una storia capace di ammaliare la ragazza. Il medico le dirà che l’anello appartiene ai nonni di Alvaro e il Fernandez vivrà un momento di tenerezza fermato dalla presenza di Dolores. Isaac rimarrà sconvolto dopo aver saputo che Alvaro ha fatto una proposta di matrimonio alla Laguna. Il sergente Cifuentes non otterrà gli effetti sperati in quanto Julieta (Claudia Galan) non racconterà come sono andati i fatti. Fernando si troverà alle prese con i problemi sentimentali e la Montenegro cercherà di scoprire il motivo di questo malessere. Maria rivelerà a Francisca di voler rimanere a Puente Viejo e si festeggerà questo evento a La Casona.