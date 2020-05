Il Segreto, anticipazioni ultima puntata: la fine di tutto

Come annunciato mesi fa, l’ ultima puntata de Il Segreto è stata trasmessa solo qualche giorno fa in terra iberica. Il tanto atteso gran finale però ha deluso le aspettative di tutti i fans che hanno dovuto rassegnarsi a non sapere mai che fine abbia fatto Pepa. Ma non solo, in quanto sono rimaste in sospeso molte storie che non vedranno mai un degno finale. Ma che cosa si è visto nell’ultima puntata?

Il finale prima di tutto vede la dipartita di donna Francisca che perisce durante un’esplosione insieme al suo amato Raimundo. Tutto accade per la follia di don Filiberto che fa parte della setta degli Arcangeli. Il curato spinto da un senso di giustizia oltre le righe commette atti nond egni della sua carica e distrugge così la vita di molte persone. Inoltre a sconvolgere la vita di due protagonisti sarà Emilia che confiderà alla nuora la sua triste pena.

La Ulloa infatti confessa il vero motivo del suo ritorno a Marcela, dicendole di essere molto malata e che la sua vita presto finirà a causa di una malattia incurabile. La malattia di suo padre Raimundo è stato il pretesto per tornare a casa da Matias e Camelia e ovviamente lei, per poterli vedere ancora una volta. La Molino ovviamente è sconvolta sentendo le parole della suocera e quasi non riesce a guadare la tristezza che ha negl’occhi.

Tornando alla morte di Raimundo e Francisca, le ultime battute della telenovela sono dedicate a loro. La voce narrante a questo punto diventa quella della Montenegro che parla con amore al suo amato Ulloa. Ad un certo punto vedrete i due nel vecchio studio che un tempo era di Francisca e proprio quest’ultima parla al suo amato del passato e di come abbiano vissuto una vita intensa tra alti e bassi.

Ricorda poi tutti coloro che hanno fatto parte delle loro vite, compresa Pepa che aveva osato sposare suo figlio Tristan. Francisca poi nomina anche sua figlia Soledad e di come le sarebbe piaciuto poterla riabbracciare, ma è certa che un giorno tutti saranno insieme in armonia e guardando Raimundo, dice che il segreto che ha nscosto fino ad ora Puente Viejo è l’amore che è stato il filo conduttore di tutte le storie che in questi nove anni hanno reso grande la telenovela Il Segreto.