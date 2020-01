Il Segreto, anticipazioni trame iberiche: Maria scopre il passato oscuro di Dori

Colpo di scena nelle prossime puntate de Il Segreto. Maria scoprirà finalmente cosa nasconde Dori, ma utilizzerà queste informazioni a suo vantaggio. Nel frattempo, Fernando e García Morales progettano come distruggere il paesino, provocando l’alluvione di Puente Viejo. Stando alle anticipazioni della soap opera, sappiamo che il sottosegretario è in realtà lo zio di Maria Elena, la donna che morì sull’altare poco prima di sposare il Mesia.

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Maria continuerà a sottoporsi alle cure estreme di Dori. Irene, molto preoccupata, andrà a farle visita con la scusa di portarle un libro dalla biblioteca comunale. In realtà, la giornalista metterà in guardia l’amica, dicendole di aver scoperto che Dori in passato ha ucciso due donne. Maria però non le crederà.

Successivamente, durante uno dei tanti trattamenti di fisioterapia, Dori inizierà a vagare con la mente e a pronunciare frasi sconnesse, tanto da spaventare Maria. La perfida infermiera le racconterà di un orfanotrofio bruciato e dell’uccisione di una donna, senza dirle che la protagonista è lei. La Castaneda però, la sorprenderà dicendole di sapere che è stata lei a commettere questi crimini.

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto svelano che la Vilches rimarrà senza parole e pregherà Maria di non parlare. La Castaneda userà questo retroscena a suo vantaggio.

Maria, vedendo che i trattamenti della Vilches funzionano, le proporrà un patto: non rivelerà a nessuno le sue malefatte se continuerà con le sedute di fisioterapia. Dori, non avendo altre soluzioni, accetterà la proposta. Gli spoiler però, raccontano che le cose si metteranno male per la Castaneda. L’infermiera infatti, accecata dalla sua pazzia, tenterà di ucciderla con un bisuri. A quel punto interverrà Fernando che, dopo aver assassinato Dori, rapirà Maria portandola in un monastero abbandonato. Qui, le confesserà di amarla ancora e di volere un futuro con lei. Poco dopo, un’esplosione farà crollare le mura della struttura. Maria e Fernando si salveranno?