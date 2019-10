Il Segreto, anticipazioni spagnole: Zia Eulalia è il motivo della rottura tra Francisca e Raimundo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che tra non molto farà il suo ritorno nelle trame della soap uno dei nemici storici di Francisca: parliamo di zia Eulalia, la quale come ricordiamo era arrivata molto vicina a distruggerla. Infatti, Eulalia era riuscita a soggiogare Francisca grazie all’alleanza con un altro pericolosissimo nemico della Montenegro: il suo terribile nipote Cristobal Garrigues, e figlio illegittimo di Salvador Castro, il defunto e odiato primo marito di Francisca.

Eulalia Castro e il nipote Cristobal riuscirono infatti ad appropriarsi della Villa, riducendo Francisca con la violenza ad essere la loro schiava. La Montenegro venne spogliata di tutti i suoi beni e picchiata: sequestrata in casa, venne lasciata al freddo e privata anche del cibo. Ma cosa ancor peggior per lei, le fu impedito di vedere Raimundo, quando i due erano a un passo dal matrimonio.

Il Segreto: il ritorno di Eulalia Castro

L’alleanza tra zia e nipote sembro funzionare finché Eulalia, accortasi della follia del nipote, decise di ritornare sui suoi passi: prima cerca invano di fuggire da Puente Viejo e dopo propose un accordo alla stessa Francisca. Il patto tra i due ebbe però vita breve, in quanto Cristobal una volta scoperta non esito a liberarsi di zia Eulalia, facendola internare in manicomio. Qui la perfida Eulalia vi resto per molti anni, anche dopo la sconfitta di Cristobal.

Ora pare giunto per i fan il momento di assistere al ritorno di Eulalia Castro nelle trame della soap. Ma in che modo avverrà ciò? Pare che dopo il salto temporale di 5 anni di cui vi abbiamo parlato in un altro articolo e la momentanea uscita di scena di Raimundo e Francisca, Eulalia si prepari a rientrare in scena. Infatti, dopo il lungo esilio passato a Madrid dopo la distruzione di Puente Viejo ad opera di Fernando Mesia, i due si separeranno.

Il primo a tornare in paese sarà Raimundo, il quale si metterà immediatamente della sua amata Francisca. Sarà in questo momento della narrazione che si inserirà Eulalia: grazie ad uno spoiler scopriamo infatti che è stata lei a causare la rottura tra Ulloa e Francisca. In un dialogo con la Marchesa Los Visos, la Montenegro racconterà di aver dovuto lasciare Raimundo per affrontare un pericolosissimo nemico riemerso dal suo passato. Che si riferisca ad Eulalia? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.