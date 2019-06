"Il Segreto" anticipazioni spagnole: un ritorno inaspettato a Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che una persona misteriosa si sta aggirando per Puente Viejo terrorizzando, non poco, gli abitanti. Si scoprirà più avanti che il personaggio in questione è tornato per vendicarsi contro tutti coloro che hanno ostacolato, in parte, il suo cammino.

Mentre a Puente Viejo tutti pensano che donna Francisca Montenegro sia morta, quest’ultima invece è ritornata pronta a finire il suo compito e dopo essere guarita dai maltrattamenti del cugino Fulgencio ora è ritornata in paese per vendicarsi. Ella si aggirerà per il paese infischiandosene che gli abitanti possano vederla tanto che questi crederanno di vedere un fantasma.

Ben presto però si accorgeranno che, la donna misteriosa, è proprio donna Francisca ma soprattutto saranno timorosi della sua furia dal momento che la Montenegro sembra pronta ad andare contro tutti coloro i quali hanno gioito del suo decesso. Il primo con il quale si confronterà la lady dark è Fernando che si troverà la donna davanti con una pistola in mano ma soprattutto pronta a sparare. Sarà Raimundo a dissuaderla dal commettere un terribile omicidio.

Immediatamente dopo la Montenegro dovrà vedersela con Severo e il suo fedele amico Carmelo. Dopo essersi recata in comune e li minaccerà giurando vendetta nei loro confronti. Sembra dunque che tutti dovranno temere il ritorno della dark lady di Puente Viejo pronta più che mai a farsi valere nuovamente.

La puntata de Il Segreto si farà però ancora più intrigante e divertente quando la Montenegro incontrerà Dolores che, dopo essere stata via per molto tempo, non può assolutamente sapere che Francisca è viva e vegeta. Quando se la troverà davanti, crederà di vedere un fantasma e svenirà per la paura. Come reagirà dunque la Montenegro? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.