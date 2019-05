"Il Segreto" anticipazioni spagnole: tempo di vendetta a Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Eustaquio Molero, un personaggio molto perfido, si scaglierà contro Saul e Julieta perchè hanno aiutato Severo Santacruz con gli abitanti delle terre inquinate di Las Lagunas.

Prudencio con l’aiuto di Mauricio oltretutto deciderà di sequestrare la Uriarte in quanto, le anticipazioni spagnole, rivelano che proprio Molero vorrà ucciderla. L’Ortega ed il Godoy quindi la rinchiuderanno in un casolare abbandonato nei pressi di Puente Viejo per far proteggerla ma soprattutto per far si che Eustaquio non la trovi.

Saul, preoccupato per la sua fidanzata Julieta, sospetterà immediatamente sia del fratello che del capomastro e proprio per questo motivo li inseguirà rischiando di mettere in pericolo anche la sua vita. Una volta tornata in libertà, Julieta cercherà ancora di aiutare gli abitanti lagunesi ma troverà il figlio di Eustaquio, Lamberto, che sparerà dei colpi di fucile. Severo e Carmelo non potranno fare a meno di allertare le guardie civili che arriveranno appena in tempo ma Prudencio rimarrà, purtroppo, ferito allo stomaco daa una pallottola.

L’uomo verrà immediatamente soccorso dal dottor Alvaro Fernandez il quale rivelerà che Prudencio è in condizioni disperate. Mauricio dunque chiederà a Saul di far visita al fratello e questo manderà su tutte le furie donna Francisca che vedrà il suo pupillo abbandonare la villa anche se per poco tempo. L’uomo capirà che il fratello sta veramente male e solamente una trasfusione di sangue potrebbe infatti salvarlo. Proprio per questo il giovane svelerà a Julieta che è suo interesse aiutare il fratello con una donazione così da avere la coscienza pulita.

Nel frattempo però Eustaquio pagherà i gendarmi che libereranno immediatamente il figlio Lamberto, inizialmente accusato di omicidio. Uno degli uomini di Molero rivelerà di essere stato lui a sparare a Prudencio mentre le guardie giureranno il falso dichiarando di non aver visto chi sia stato l’artefice dello sparo.