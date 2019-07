Il Segreto, anticipazioni spagnole: Severo, Maria, Fernando, Isaac e Elsa ci lasciano?

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano che la prossima stagione potrebbe vedere l’assenza di molti degli attuali protagonisti della soap e ai quali siamo particolarmente affezionati. Infatti, nei vari forum si vocifera di un nuovo salto temporale, che potrebbe sconvolgere del tutto gli equilibri di Puente Viejo. Ma adesso cerchiamo di capire insieme cosa avverrà effettivamente.

I rumor parlano di un salto temporale che sposterà le vicende della soap dal 1926 al 1931, quindi di ben 5 anni in avanti. In questo modo sarà possibile mantenere i personaggi storici come Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, presenti fin dal primo episodio, seppur con qualche pausa. Sarà però inevitabile qualche addio.

Anticipazioni Il Segreto: ecco tutti i personaggi che potrebbero lasciarci

Dando una sbirciata ai profili social degli attori de Il Segreto scopriamo che molto probabilmente non ci sarà Carmelo Leal, anche perché abbiamo visto in un recente articolo che per vendicare la morte di Adela, questo è rimasto vittima di una trappola, quasi sicuramente letale, tesagli dal suo falso alleato Fernando Mesia e da Esteban. Sempre dai social deduciamo che non ci sarà più nemmeno Irene Campuzano, moglie di Severo. L’uscita di scena dell’amico Carmelo e della moglie porterà probabilmente alla scomparsa dalle trame della soap anche di Severo Santacruz e di suo figlio Carmelito.

Non dovrebbero esserci più neanche Maria Castaneda e Fernando Mesia: l’attrice Loreto Mauleon che interpreta la figlioccia della Montenegro è infatti impegnata attualmente sul set di “Patria”, una produzione internazionale della HBO, mentre Carlos Serrano che interpreta Fernando sta lavorando per il teatro. In ogni modo, stando a ciò che si dice nei forum il Mesia non avrà più la possibilità di ritornare in futuro: che sia Maria a mettere fine alla sua vita?

Dopo la morte di Antolina, Isaac e Elsa riusciranno finalmente a sposarsi, ma decideranno di vivere il loro amore lontano da Puente Viejo. Intanto Matias e Marcela continueranno a tenerci compagnia anche nella prossima stagione e addirittura torneranno ad avere al loro fianco Alfonso ed Emilia. Immancabili saranno i Miranar anche se qualcuno sul web ha ipotizzato la possibile morte di Gracia.

Ancora non è chiaro chi tra Don Berengario e Don Anselmo sarà il nuovo parroco del paese, ma forse saranno entrambi presenti anche se forse il buon vecchio Don Anselo avrà un ruolo più defilato. Tutti intanto aspettano di sapere se ci sarà Mauricio, il fedele capomastro di Francisca. Infine, si aspetta di conoscere il destino di Consuelo e soprattutto di Saul e Julieta. E anche se ci saranno Prudencio e Lola, un personaggio che ancora non è arrivato in Italia e che darà tanto filo da torcere alla Montenegro.