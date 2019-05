"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Severo entra in crisi per la proposta dei Molero

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Severo per salvare Las Lagunas si troverà ad un bivio. L’uomo infatti non saprà se scendere a patti con i Molero risanando così l’economia dei Santacruz oppure rinunciare a tutto per essere a posto con la coscienza.

I Molero infatti cercheranno in ogni modo di corrompere il Santacruz proponendogli di acquistare i terreni di Las Lagunas per un prezzo più altro rispetto al loro valore in cambio del silenzio sulle notizie in merito agli sversamenti chimici della miniera che non solo stanno inquinando la laguna ma soprattutto uccidendo i Lagunesi.

Sono mesi infatti che Severo, Carmelo, Julieta e Saul stanno cercando di convincere gli abitanti del luogo a dare loro fiducia ma soprattutto a denunciare e dunque il Santacruz sa di non poter deludere tutti. Nonostante la proposta da parte del Molero potrebbe significare la sua salvezza economicamente, Severo sa per certo che accettando consegnerebbe delle povere vittime in mani losche.

Julieta, venuta a conoscenza della proposta fatta a Severo, sarà molto preoccupata per questa decisione soprattutto perchè si è sempre schierata con i più deboli e teme che Severo possa cedere alle lusinghe dei Molero. Per fortuna però il Santacruz, dopo averci pensato su molto attentamente, decide di non scendere a compromessi rifiutando definitivamente di sottostare al volere di Molero ma questo manderà su tutte le furie i due uomini .

Severo dunque è convinto più che mai ad andare avanti con la denuncia ma i spoiler iberici rendono noto che questa decisione alimenterà una vendetta atroce architettata proprio dai due malviventi. Cosa hanno in mente i due Molero? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.