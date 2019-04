"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Saul emozionato nel vedere la sua sposa Julieta

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che finalmente, dopo tante peripezie, Saul e Julieta finalmente si uniscono in matrimonio. La chiesa è piena di paesani di Puente Viejo che non aspettano altro che vedere la sposa varcare la soglia della chiesa.

Saul infatti è pronto ad accogliere la sua Julieta all’altare assieme a don Berengario molto nervoso e agitato. Finalmente sulla porta appare la Uriarte in compagnia della nonna Consuelo emozionatissima per le nozze dell’amata nipote. Dopo una lotta continua con Prudencio finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Julieta ha iniziato subito ad organizzare il suo matrimonio con l’aiuto ovviamente di Consuelo felicissima di dare in sposa la nipote all’uomo che realmente ama.

Ed eccolo lì Saul innamorato come ogni uomo il giorno delle proprie nozze mentre piano piano, tutti gli invitati al matrimonio, prendono posto per assistere felicissimi al matrimonio forse più atteso dai tempi in cui c’erano Pepa e Tristan. Saul è davanti all’altare e, in trepidante attesa, scambia qualche parola con don Berengario senza però fare a meno di voltarsi in dietro in attesa della sua bella.

Saul infatti sembra impaurito che la Uriarte possa aver cambiato idea tanto da lasciarlo da solo il giorno delle loro nozze e, nonostante don Berengario cerchi di sollevargli il morale, l’uomo non vede l’ora di sposarsi. Finalmente però la porta in fondo si apre e attraverso dei timidi raggi di sole si intravede la sagoma di Julieta che, decisa più che mai, è pronta per raggiungere il suo Saul all’altare.

L’uomo rimane impietrito davanti alla bellezza della Uriarte mentre nulla e nessuno potrà impedire che i due si uniscano in matrimonio ma non è detto che tutto fili liscio come l’olio. Riusciranno i due a diventare marito e moglie? Non ci resta che seguire una nuova puntata de Il Segreto.