"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Saul e Julieta finalmente si sposano. Donna Francisca assente al matrimonio

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che finalmente, dopo tante peripezie, Saul e Julieta finalmente si uniscono in matrimonio. Purtroppo però prima di pronunciare il fatidico sì, i due ragazzi dovranno nuovamente affrontare Eustaquio Molero.

Sembra infatti che Prudencio cercherà di difendere in ogni modo Julieta arrivando addirittura a sequestrarla con l’aiuto di Mauricio Godoy e questo per far si che Eustaquio Molero possa farle del male. Purtroppo però il giovane rimmarrà ferito allo stomaco per mano di Lamberto ovvero il figlio di Eustaquio.

Saul aiuterà il fratello donandogli il sangue eviando così la sua morte ma soprattutto per ringraziarlo di aver salvato la vita di Julieta. Eustaquio però riuscirà a far uscire dal carcere il figlio preoccupando, e non poco, i due ragazzi. Ecco dunque che grazie ai consigli di Carmelo Leal, Julieta e Saul organizzeranno un secondo matrimonio e si giureranno fedeltà entro 24 ore.

Finalmente don Berengario li unirà in matrimonio e alla cerimonia saranno presenti Maria, Raimundo e Fernando Mesia mentre Francisca Montenegro deciderà di non partecipare all’evento. Infatti la dark lady rivelerà al marito Raimundo a suo avviso Saul sta commettendo uno sbaglio molto grande nel sposare una ragazza come Julieta.

Prudencio invece, anche lui assente al matrimonio del fratello e della sua ex moglie, si sta riprendendo dal colpo di pistola di Lamberto Eustaquio ed è impossibilitato ad alzarsi dal letto. Tutti gli invitati si recheranno nella locanda di Marcela e Matias per festeggiare con la speranza che le guardie possano fermare eventuali vendette da parte dei Molero. Saul e Julieta riusciranno finalmente ad essere felici e a vivere il loro amore in serenità? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.