"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Raimundo ed Irene si alleano per mettere fine alla guerra tra Francisca e Carmelo

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’Ulloa capisce che Severo non è caduto nella sua trappola ma immediatamente dopo vede passare Irene e ha un’idea ovvero quella di chiedere aiuto a lei. L’uomo infatti si intrufola nella sua casa per parlare con la donna.

Melitón fa capire a Carmelo che sa che è stato lui a sparare a Mauricio, ma lo sceriffo dichiara di essere dalla sua parte. Nel frattempo Fernando è preso sempre più da Maria e spera che il medico specialista possa guarirla dalla sua paralisi ma soprattutto possa operarla alla spina dorsale. Intanto i due piccoli Esperanza e Beltran partono per il collegio.

Raimundo ed Irene sembrano essere arrivati ad un accordo e sperano di fermare la guerra che si è venuta a creare a Puente Viejo. Irene è disperata ma soprattutto preoccupata per il Santacruz ma purtroppo Adela è morta. Isaac intanto arriva al negozio di Dolores pronto ad attaccare la sua ex moglie Antolina ritornata al paese con l’intento di riconquistarlo non appena la Laguna si sia rimessa.

Elsa purtroppo non sembra stare molto bene ed infatti è stanca e quando si alza soffre di svenimenti. Intanto Lola è sempre più preoccupata per i traffici del giovane Ortega e chiede di esaminare le varie garanzie prima che Prudencio possa dare una risposta. Intanto il medico visita Maria Castaneda e, immediatamente dopo, è già pronto con una diagnosi finale.

Riuscirà Maria a riacquistare l’uso delle gambe e guarire definitivamente dalla terribile paralisi che l’ha colpita? Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche e tantissime novità su Puente Viejo e i suoi amatissimi protagonisti che rendono la soap Il Segreto un appuntamento quotidiano amatissimo e seguitissimo dai telespettatori italiani.