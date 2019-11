Il Segreto, anticipazioni spagnole: Raimundo e Irene iniziano a sospettare di Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che dopo l’agguato mortale di Carmelo ai danni di Francisca, in cui il capomastro rimarrà gravemente ferito per salvare la donna, Irene e Raimundo decideranno di unirsi, per scoprire chi si nasconde dietro all’attentato alla villa e al sabotaggio dell’auto di Adela, che ha condotto alla morte della maestra.

Sebbene le impronte ritrovate sui resti della bomba non abbiano condotto all’individuazione certa di un colpevole, Severo resterà il principale indiziato per l’attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena, per via dei suoi precedenti burrascosi con la Montenegro. Certa che sia stato Severo a provocare l’esplosione che ha reso invalida Maria, Francisca inizierà una guerra senza quartiere all’imprenditore e ai suoi cari, allo scopo di vendicare la sua figlioccia. È per questo che non appena Adela morirà a causa del sabotaggio dell’auto su cui viaggiava con la moglie di Santacruz, sarà Francisca ad essere tirata in ballo come l’artefice del suo omicidio.

Il Segreto: le indagini conducono Irene e Ulloa al sindaco di Belmonte

Seppur consapevoli dell’odio che intercorre tra i rispettivi consorti, Irene e Raimundo decideranno a quel punto di allearsi segretamente al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue e di scoprire il vero colpevole delle tragedie che li hanno colpiti. Immediatamente i sospetti della moglie di Severo e del marito di Francisca ricadranno su Fernando Mesia. Infatti, il Mesia è l’unico che avrebbe veramente da guadagnare da una guerra tra i due potenti di Puente Viejo. Grazie ad una guerra scatenata tra le due fazioni, Fernando potrebbe portare i sui nemici a distruggersi a vicende e potrebbe, una volta liberatosi della Montenegro, avere campo libero con Maria, da sempre nelle sue mire.

Tutto pare ricondurre dunque al vedovo di Maria Elena. Continuando ad indagare, Raimundo e Irene scopriranno qualcosa di veramente inaspettato: pare che dietro ai due attentati si nasconda lo zampino di un vecchio nemico di Carmelo, il sindaco di Belmonte, Esteban Fraile. Questo, infatti, in passato ha avuto dei contrasti con Carmelo ed ha cercato di vendicarsi di cercando di incastrarlo per qualcosa che non aveva commesso.

Il nome del vero colpevole sarà comunicato dalla Campuzano e Raimundo agli altri protagonisti della vicenda: Francisca, Severo e Carmelo. A tutti loro, i due chiederanno una tregua per unire le forze contro il nuovo nemico. Quale sarà la loro risposta? Per saperlo non resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.