Il Segreto, anticipazioni spagnole: Puente Viejo è in pericolo, gli abitanti lasciano il paese

Puente Viejo è la storica cornice che fa da sfondo alle intricate vicende della soap opera “Il Segreto“, ma il celebre paesello potrebbe essere completamente distrutto, causando quindi uno spostamento degli abitanti del luogo ed un notevole cambiamento delle ambientazioni a cui i telespettatori per anni si sono ormai abituati.

Le anticipazioni dei prossimi episodi de “Il Segreto” ci rivelano infatti che nel sequel della narrazioni ad essere in pericolo stavolta sarà proprio il paese teatro di amori, ma anche intrighi e vendette. A minacciare la località spagnola sarebbero delle possibili inondazioni, che porteranno distruzione e morte, oltre naturalemente a tanto dolore.

Puente Viejo rischia la distruzione

Gli spoiler delle puntate spagnole svelano che il sindaco del paese deicde di autorizzare l’attivazione di una cisterna comunale, anche se questo rappresenta un rischio per il paese, poiché potrebbe essere distrutto dalle esondazione delle acque. La decisione del Leal suscita l’indignazione ed una ferma opposizione da parte degli abitanti, che organizzano una forte protesta.

Carmelo si ritrova isolato, infatti anche la Montenegro decide di schierarsi con chi è sceso in piazza per opporsi ad una decsione pericolosa e senza precedenti. A gioire dei possibili pericoli che corre Puente Viejo e delle ansie dei paesani è Fernando, che medita ancora vendetta contro gli abitanti del paese.

Il Leal, avendo compreso di aver fatto un gesto insensato, cerca di ritirare l’ordinananza ma è troppo tardi, perché le acque ormai sono state convogliate verso Puente Viejo. Mauricio e Severo creano una diga per arginare il flusso delle acque, ma il loro gesto eroico non servirà a molto, perché l’acqua continua ad avanzare e i due uomini rischiano la vita.

Il Sottosegretario preannuncia quindi la distruzione totale di Puente Viejo. Per gli abitanti del luogo quindi non rimanere che lasciare le loro case, ma non tutti lo faranno. Questa è sicuramente la più grande tragedia mai vissuta nel paese. La perfida dark lady, inizialmente terrà duro, rimanendo alla villa, ma l’acqua ormai è molto vicina, quindi anche per lei non rimane che fuggire via.

Nel frattempo Fernando penserà di mettere in atto il suo ennesimo piano di vendetta, cercando di incendiare la villa di Francisca, Ci riuscirà?