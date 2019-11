Il Segreto, anticipazioni spagnole: Prudencio rompe con Lola, dopo aver scoperto il suo legame con Francisca

Negli episodi attualmente in onda de Il Segreto stiamo assistendo alla nascita dell’amore tra Lola e Prudencio. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i due giovani dopo essersi baciati, finiranno molto presto per fare l’amore per la prima volta. Purtroppo, i sentimenti della giovane non si riveleranno del tutto sinceri. Sebbene sia veramente innamorata del fratello di Saul, Lola sarà costretto ad ingannarlo a causa dell’accordo sottobanco che lei ha stretto con Francisca. In seguito, Lola deciderà di raccontare la verità a Prudencio, ma questo sentendosi tradito dalla sua amata finirà per prendere una dura decisione nei suoi confronti.

Su ordine di Francisca, Lola cercherà di convincere Prudencio a buttarsi in un affare molto rischioso. Lola insisterà, affinché l’Ortega conceda un ingente somma ad un cliente sprovvisto di garanzie valide. Per fortuna, Prudencio deciderà di non seguire il consiglio della sua amata, salvandosi in questo modo dal tranello preparato per lui dalla Montenegro. L’uomo si rivelerà, infatti, un complice di Francisca, la quale ha deciso di mandare in rovina il suo ex pupillo, per punirlo di aver aiutato Severo.

Il Segreto: Lola confessa a Prudencio di essere una spia della Montenegro

Nonostante ancora non conosca la verità su Lola, il ragazzo guarderà con sospetto a questa mossa della sua nuova fiamma. In seguito, Pudencio scoprirà il legame tra Francisca e Marchena, e il dubbio che anche Lola possa essere una spia al servizio della matrona comincerà a tormentarlo.

È così che quando Prudencio verrà a sapere di un incontro tra Lola e la sua ex protettrice, deciderà di affrontare la giovane. A quel punto, stanca di continuare a tradirlo, Lola ammetterà a Prudencio di essere al soldo di Francisca.

Sebbene la Mendana cerchi di giustificarsi, dicendo di essere stata obbligata col ricatto ad eseguire i suoi ordini; Prudencio non si dimostrerà disposto a perdonarla: egli, infatti, dopo aver licenziato Lola, le intimerà di non avvicinarsi mai più a lui. Riuscirà Lola a trovare il modo per ottenere il perdono del suo amato Prudencio? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.