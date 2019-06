"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Prudencio perde la testa per Lola. Donna Francisca ostacola il loro amore

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che ci sarà un vero colpo di fulmine per Prudencio. Il giovane Ortega infatti, resterà abbagliato dalla bellezza di Lola e se innamorerà perdutamente solamente guardandola negli occhi.

Purtroppo però ad ostacolare questo amore arriverà come sempre la Lady Dark di Puente Viejo ovvero donna Francisca che punterà il dito contro la ragazza ritenendola non adatta a lui. La Montenegro proverà quindi in ogni modo ad ostacolare il rapporto tra i due ma la ragazza, con il suo comportamento, le farà addirittura ricordare un personaggio molto caro agli affezionati de Il Segreto ovvero l’indimenticabile Pepa.

Sembra infatti che la giovane Lola ricordi in tutto e per tutto la levatrice che fece invaghire di sè il giovane Tristan e proprio per questo Francisca ha in mente dei piani molto precisi. Prudencio però non vorrà sentire ragioni dal momento che in quel giorno qualunque di primavera mentre era alla locanda intento a bere qualcosa con alcuni conoscenti, si è trovato davanti Lola giunta fin lì per chiedere informazioni.

Il giovane Ortega perderà perdutamente la testa per lei dopo il suo grande amore per Julieta. Il destino quindi sembra aver dato una seconda chance a Prudencio che vuole conoscere tutto di quella bellissima ragazza. Lola infatti è stata costretta a lavorare sin dalla tenera età, dopo aver perso i suoi genitori e, assieme alla sorellina più piccola, ha cercato di portare avanti la fattoria di famiglia.

Prudencio rimmarrà stregato dalla bellezza e non riuscirà a dimenticarla tanto facilmente ma donna Francisca metterà di mezzo anche Mauricio Godoy affinchè i due non si frequentino. La sua paura è quella che Prudencio, come Tristan, possa cadere nelle grinfie di Lola molto simile all’amata Pepa.