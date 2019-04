"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Prudencio dimentica Julieta e si innamora di Lola

Le anticipazioni spagnole della soap amatissima e seguitissima “Il Segreto” in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che, dopo l’abbandono di Julieta e Saul che lasceranno definitivamente Puente Viejo, Prudencio avrà un ruolo fondamentale nella soap. Quest’ultimo infatti non si opporrà minimamente alla decisione presa dalla sua amata perchè sembra essere in arrivo un altro personaggio che fara breccia nel cuore del ragazzo ovvero la misteriosa Lola.

La ragazza che è solita indossare una croce dorata alla quale tiene in maniera particolare, gestisce la fattoria di famiglia con la sorella ma, cosa più impressionante, assomiglia moltissimo all’indimenticabile Pepa. Un giorno, la giovane, farà visita a Prudencio per chiedergli un prestito e l’uomo rimarrà molto affascinato non solo dalla sua bellezza ma soprattutto perchè si accorgerà di provare dei sentimenti per lei.

Donna Francisca cercherà di separarli in ogni modo fin quando Prudencio deciderà di acquistare il negozio di vini di Fe assumendo un tale alqunto losco di nome Marchena. Purtroppo quest’ultimo scoprirà gli illeciti di Prudencio e le cose ne Il Segreto prenderanno un piega alquanto inaspettata. Intanto anche Fernando sembra essere innamorato della new entry, Maria Elena Casado de Brey.

Dal momento che Maria Castaneda sembra non provare alcun sentimento per lui, Fernando pretenderà invece che Maria Elena diventi sua moglie ma la ragazza, ereditiera, diventerà molto amica di Maria portando ulteriore scompiglio nella mente dell’uomo che non riuscirà a dimenticare l’amore provato per la Castaneda.

Intanto il dottor Alvaro prenderà in giro Elsa non presentandosi il giorno delle nozze e derubandola di tutti i suoi averi. Issac correrà in aiuto della Laguna dal momento che prova ancora sentimenti molto forti nei suoi confronti suscitando le ire funeste di Antolina che è pronta a tutto per difendere il suo amore ma soprattutto il suo matrimonio.