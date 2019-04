"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Molero offre a Severo una cifra importante in cambio delle terre a Las Lagunas

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap seguitissima in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 rivelano che i problemi di Severo Santacruz non sembrano avere fine soprattutto dopo che ha denunciato Estaquio Molero per aver utilizzato del materiale artificiale all’interno della sua miniera. Questi cercherà di convincere l’uomo a ritornare sui suoi passi presentandogli un’inaspettata proposta ovvero vendergli dei territori de Las Lagunas.

Intanto le autorità sequestreranno la miniera e, in attesa del processo ai danni di Molero, la chiuderanno momentaneamente mandando su tutte le furie Estaquio. Quest’ultimo deciderà dunque di presentarsi a Puente Viejo per parlare con Severo e convincerlo a ritirare la sua denuncia così da continuare a fare i suoi giochi sporchi con il materiale artificiale all’inerno della sua miniera.

L’unica soluzione per portare avanti il suo piano è offire a Severo una cifra molto importante in cambio delle sue terre in possesso a Las Lagunas. Severo a questo punto si troverà davanti ad un bivio dal momento che accettando il denaro di Molero risolverebbe tutti i suoi problemi economici.

Così facendo, però, deluderebbe sicuramente tutti gli abitanti di Puente Viejo che prenderebbero il suo comportamento come un tradimento bello e buono. Solo successivamente Santacruz deciderà di andare avanti con la sua denuncia anche se è più che convinto che in questo modo innescherà una guerra senza fine con Molero che rischia di perdere tutto.

Non ci resta che attendere le puntate de “Il Segreto” per vedere se le previsioni di Santacruz saranno vere o meno ma soprattutto per capire le reali intenzioni di Estaquio Molero considerato da tutti il cattivo di Puente Viejo. Intanto molti abitanti del paese, per colpa della sua miniera e del veleno scaricato nelle acque, si sono gravemente ammalati e solo Severo potrà rendere loro la giustizia che meritano.