Il Segreto, anticipazioni spagnole: Mauricio ritorna a Puente Viejo, ma Fe non è con lui

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che il salto temporale di 5 anni che seguirà la distruzione di Puente Viejo ad opera di Fernando, segnerà l’uscita di scena, seppur solo temporanea, di molti dei personaggi storici della soap: tra questi ci sarà anche il capomastro di Francisca, Mauricio Godoy.

Infatti, dopo essere stato costretto a lasciare la villa ormai in fiamme, il fidato servitore non seguirà lo stesso destino di Raimundo e Francisca, ma quest’ultima avrà per lui una bella sorpresa. Dopo anni di onorato servizio, Francisca deciderà di premiare Mauricio per la sua fedeltà, liberandolo dei suoi doveri verso di lei e consentendogli finalmente di seguire il suo cuore, anche se questo vorrà dire gettarlo tra le braccia dell’odiata Fe.

Anticipazioni Il Segreto: anche Francisca si appresta a tornare

I due innamorati sono però destinati a ritrovarsi e questa volta per merito di Francisca. Infatti, scoperto il nascondiglio delle Peres, Francisca preparerà per il suo “amico” un biglietto di sola andata e lo inviterà a raggiungere al più presto la sua amata.

Ancora non sappiamo come andranno esattamente le cose, ciò che è certo e che anche Mauricio, come Francisca e Raimundo, lascerà Puente Viejo. Se abbia poi ritrovato Fe e come si sia evoluta la loro storia è invece un mistero.

Alla fine del salto temporale di 5 anni, Mauricio sentirà il bisogno di ritornare a Puente Viejo e di adoperarsi per questo paese che tanto ha significato per lui. Sarà per questo che il Godoy diventerà il nuovo sindaco della città, ormai priva dei suoi cittadini più illustri di un tempo. Nel frattempo, le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che anche Francisca, dopo la rottura con Raimundo, deciderà di ritornare nella sua amata città. Chissà come reagirà la Montenegro quando scoprirà che il Mauricio è il nuovo sindaco di Puente Viejo?