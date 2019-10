Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria si allontana dai suoi figli e cerca conforto in Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano che la vita di Maria sarà sconvolta da una tremenda esplosione. Infatti, la Castaneda finirà sulla sedia a rottele a causa dell’attentato dinamitardo che avverrà alla villa, durante il matrimonio di Fernando con Maria Elena, e che provocherà tra la l’altro la morte della povera moglie del Mesia.

Il dolore per la perdita dell’uso delle gambe farà piombare la Castaneda in uno stato di profonda depressione, tanto che la giovane deciderà di tenersi lontana anche dai suoi figli, Beltran ed Esperanza, perché non si sentirà in grado di occuparsi di loro. Francisca potrà così imporre la propria volontà ai nipoti, come già aveva fatto con la figlioccia in passato. Intanto l’umore della Castaneda non accenna a migliorare, nonostante i parenti continuino a farle sentire la loro vicinanza.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca isola Maria, facendo il gioco di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano inoltre che la situazione della poveretta sarà resa ancora più drammatica dal fatto, che Francisca la isolerà dal mondo esterno, impedendo di ricevere le visite delle sue amiche. Questo per paura che parlando con Adela e Irene, Maria inizi a maturare l’idea che non è stato davvero Severo a piazzare la bomba, che l’ha resa invalida.

Infatti, la Montenegro è convinta della colpevolezza del Santacruz e ordinerà a Mauricio di ucciderlo! Ancora devastato per la morte di Maria Elena, Fernando intanto si sentirà in colpa per quello che è successo a Maria e cercherà di alleviare la sua sofferenza, prestandole di continuo le sue cure.

In seguito, ci saranno degli altri avvenimenti che porteranno Maria ad avvicinarsi sempre di più al Mesia, rendendola completamente dipendente da lui. Scopriremo in realtà che fa tutto parte di un diabolico piano di Fernando per soggiogare la povera Castanada e costringerla ad amarlo, mentre Francisca Montenegro sarà costretta a lasciare Puente Viejo.