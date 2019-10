Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria sconfigge Fernando e ritorna da Gonzalo a Cuba

Negli episodi de Il Segreto andati in onda in Italia abbiamo assistito alla nascita di un forte sentimento fra Maria e Roberto Sanchez, un caro amico della giovane giunto in paese dopo l’addio del marito Gonzalo. Nonostante fosse ancora innamorata del Castro, Maria ha deciso di aprire il suo cuore a Roberto e di provare ad essere finalmente felice, rifacendosi una vita assieme a lui e ai suoi figli a Cuba.

I due volevano infatti liberarsi delle interferenze per niente benevole di Fernando e Francisca, ma la matrona ci ha messo ancora una volta il suo zampino, non solo convincendo la sua figlioccia a restare a Puente Viejo, ma si è persino liberata di Roberto uccidendolo senza pietà. In seguito, la Montenegro ha fatto nascondere il corpo del Sanchez da Mauricio e con un perfido inganno ha fatto credere a Maria che Roberto l’avesse abbandonata.

Il Segreto: Maria sarà la protagonista delle prossime vicende della soap

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che dopo questo tragico avvenimento prenderà il via una nuova storyline, che vedrà ancora una volta la Castaneda come protagonista. Infatti, Maria sarà in balia del Mesia dopo essere rimasta invalida a causa dell’attentato alla villa durante il matrimonio di Fernando. Attentato che tra l’altro provocherà la morte della moglie del Mesia, la povera Maria Elena.

Non essendo più in grado di camminare, Maria verrà assistita da Fernando che si prenderà cura di lei, non senza ricorrere ai soliti inganni. Il Mesia infatti cercherà di tenere la poveretta legata sé, facendo fallire sul nascere ogni sua speranza di guarigione. Per raggiunge il suo scopo, Fernando non esiterà a servirsi dell’infermiera sua complice Dori Vilches, la quale sarà eliminata dal Mesia stesso dopo che questa innamorata di lui cercherà di uccidere Maria. Al culmine della sua follia Fernando rapirà Maria e la porterà in un monastero, minacciando di far esplodere l’edificio se lei non si deciderà finalmente ad accettare il suo amore.

Riveliamo ai fan de Il Segreto che l’epilogo della storia sarà fortunatamente favorevole a Maria ed ella riuscirà a sconfiggere Fernando, divenuto ancora una volta il suo carnefice. Dopo aver vinto la sua ultima battaglia contro il nemico di sempre, la Castaneda deciderà come nella più belle delle favole di tornare con i figli a Cuba, dove troverà ad attenderla per ricominciare una nuova vita assieme al marito Gonzalo.