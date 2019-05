"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria, paralizzata, esprime la volontà di morire

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Severo farà esplodere un ordigno durante il matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Maria e Matias purtroppo rischieranno di morire a seguito delle tremende ferite riportate durante lo scoppio.

Il figlio di Emilia ed Alfonso infatti, dovrà subire un delicato intervento chirurgico per cercare di salvare l’occhio gravemente danneggiato mentre Maria, dopo essersi svegliata dal coma, riceverà una tremenda notizia dal dottor Zabaleta. Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto la donna capirà di aver perso l’uso delle gambe. Inutile dire che questa rivelazione manderà nello sconforto più totale la Castaneda che esprimerà solamente la volontà di poter morire.

Donna Francisca, consapevole del fatto che la sua figlioccia non potrà mai più tornare quella di prima, decide di vendicarsi scagliandosi contro coloro i quali hanno potuto fare un gesto del genere. Francisca Montenegro infatti sarà furiosa nei confronti di Severo Santacruz che, sentendosi in colpa per la morte di Maria Elena ed il ferimento di Matias e Maria, rivela quanto successo al suo fedele amico Carmelo.

Adela e Irene intanto vogliono rimanere vicine a Maria e decidono quindi di recarsi alla Casona ma Mauricio non permetterà loro di entrare e di salire nella camera da letto diventata, nel frattempo, una vera e propria prigione per la Castaneda. L’unico a poter entrare sarà Matias invitato per poter riportare il sorriso sulla bocca della sorella ancora convinta di voler morire.

Donna Francisca furiosa ma soprattutto preoccupata per Maria, ordinerà a Mauricio Godoy di ammazzare Severo Santacruz ma Raimundo cercherà di fermare la sua sete di vendetta. Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche per scoprire cosa succederà a Puente Viejo ma soprattutto ai suoi abitanti ma soprattutto se Maria Castaneda riuscirà a riprendersi.