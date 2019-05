"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Elena muore subito dopo il matrimonio, lasciando Fernando nella disperazione

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Severo vorrà farla pagare caramente a donna Francisca e proprio per questo motivo metterà in atto un piano molto pericoloso. Tutto avverrà durante il matrimonio di Fernando con Maria Elena.

Il figlio di Olmo, dopo aver dimenticato Maria Castaneda, si è infatti perdutamente innamorato di Maria Elena, una giovane che oltretutto si è avvicinata moltissimo all’ex moglie. I due infatti, decideranno di convolare a nozze all’interno della casona della Montenegro. L’evento però si trasforma immediatamente in una tragedia dal momento che l’ordigno costruito da Severo esplode.

Mentre tutti gli invitati sono intenti a festeggiare i due neo sposi, la bomba rovina tutto ma uccide anche Maria Elena all’istante tra le braccia di Fernando che è disperato. La notizia fa immediatamente il giro di Puente Viejo e Severo si sente in colpa per quanto successo considerando il fatto che non è riuscito nel suo intento di uccidere donna Francisca.

Amche Maria e Matias rimangono feriti durante l’esplosione e, mentre la Castaneda viene immediatamente soccorsa dal dottor Zabaleta, per Matias è un po’ più complicato. Il ragazzo infatti, dopo essere stato investito dalla forte esplosione, ha riportato delle serie ferite tanto che le sue condizioni appaiono immediatamente disperate.

Il giovane figlio di Emilia ed Alfonso, a causa di una brutta ferita all’occhio, sembra peggiorare minuto dopo minuto tanto che inizierà ad accusare anche una febbre molto alta. Anche Maria Castaneda farà preoccupare tutti dal momento che a causa delle ferite entrerà in coma. Raimundo dunque chiederà espressamente a donna Francisca di finire la guerra con Santacruz.

Fernando disperato per la morte di Maria Elena, rimasto vedovo non potrà fare altro che prendersi cura di Maria Castaneda. Non ci resta dunque che attendere novità dell soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.