“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Maria e Roberto sono intenzionati ad abbandonare Puente Viejo insieme

Come sempre le anticipazioni spagnole de Il Segreto continuano a svelare nuovi colpi di scena per quanto riguarda la soap seguitissima in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16,30. Gli spoiler spagnoli rivelano che Maria Castaneda è ritornata da Francisca Montenegro mentre ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio a Puente Viejo ovvero Roberto amico di Maria conosciuto mentre la donna era a Cuba.

L’uomo verrà ostacolato proprio da Francisca e Fernando che cercheranno in ogni modo di avvicinarlo alla figliastra della Montenegro. La Castaneda però finirà per innamorarsi perdutamente di Roberto ma nella sua coscienza sembra esserci sempre la figura di Gonzalo. Questi infatti ha deciso di fuggire da Puente Viejo abbandonando moglie e figlie e proprio per questo motivo anche Maria decide di partire assieme a Roberto.

Donna Francisca non vede di buon occhio la storia tra i due mentre Fernando Mesia continua a provare un forte sentimento per la Castaneda. A causa della sua forte gelosia, Mesia decide insieme a Francisca Montenegro di architettare uno stratagemma per allontanare Roberto e Maria. Fernando infatti decide di offrire dei soldi al Cubano proponendogli altresì di abbandonare per sempre Puente Viejo.

L’uomo però è convinto dei sentimenti per la Castaneda e rifiuta l’offerta di Fernando Mesia scatenando ancora di più le ire di Francisca Montenegro. Nel frattempo Maria capisce l’inganno perpetrato ai suoi danni da parte del Mesia e di donna Francisca e proprio per questo, d’accordo con Roberto, decide di organizzare la fuga segreta da Puente Viejo.

I due hanno infatti intenzione di tornare a Cuba di nascosto senza però prima ingannare tutti, mentendo, ma soprattutto rendendo noto di aver trovato una casa dove poter vivere vicino a Francisca Montenegro. I piani della coppia non sembrano trovare ostacoli ma riusciranno effettivamente i due a lasciare Puente Viejo? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.