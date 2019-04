"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Castaneda ritorna a Puente Viejo per salvare i suoi genitori

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che Maria Castaneda ritornerà a Puente Viejo per colpa di Fernando dal momento che il rapimento di Emilia e Alfonso sembra essere opera sua. La situazione diventerà più critica quando i suoi complici si rifiuteranno di collaborare con lui mettendo in pericolo la vita dei coniugi.

Un rientro del tutto inaspettato dunque quello di Loreto Mauleon che interpreta un personaggio molto amato ed apprezzato dagli affezionati della soap ovvero Maria Castaneda. Quest’ultima infatti è costretta a ritornare al paese per scoprire tutto sul rapimento dei suoi genitori Emilia e Alfonso. Fernando ha organizzato tutto per riaverla tra le sue braccia ma Maria si presenterà in compagnia di suo nonno e gli chiederà di vendere alcune terre di Donna Francisca.

Fernando sarà dunque costretto a confessare alla Castaneda di essere lui l’artefice del rapimento ma di non avere più controllo sui suoi scagnozzi che invece vogliono portare avanti il loro compito. Maria, sconvolta da tale rivelazione, dovrà in ogni modo trovare i soldi per il riscatto così da liberare definitivamente i suoi genitori avvicinandosi a Fernando con l’intento di scoprire dove sono nascosti.

I rapitori si infurieranno con il Mesia quando verranno a conoscenza che altre persone si stanno muovendo per scovare il nascondiglio di Emilia e Alfonso e incaricheranno solamente lui per portare il denaro del riscatto. Intanto anche Mauricio e Raimundo si stanno muovendo per capire dove possa essere il nascondiglio ma soprattutto chi ci sia dietro il rapimento dei coniugi Castaneda.

Fernando però non è assolutamente d’accordo di mettere la sua vita in pericolo per salvare la coppia ma Maria Castaneda non sa che, l’incendio a Cuba che per poco non ha ucciso lei e la sua famiglia, è opera del suo ex marito. Riuscirà Maria a salvare i suoi genitori e a convincere una volta per tutte Fernando ad aiutarla?