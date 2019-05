"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Castaneda rimarrà paralizzata a causa della bomba

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Severo attuerà il suo piano per farla pagare a Francisca Montenegro durante il matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Presenti alla cerimonia alcuni residenti di Puente Viejo tra cui anche Maria, Raimundo, Matias e Marcela.

Mentre gli invitati festeggiano allegramente i due neo sposi, esplode la bomba di Severo uccidendo Maria Elena all’istante. Anche Matias e Maria Castaneda rimangono gravemente feriti, il primo ad un occhio mentre la seconda rischierà addirittura di non poter camminare più. E’ infatti il dottor Zabaleta a comunicare alla donna questa terribile notizia che la manderà nello sconforto più totale.

Sarà però Fernando a prendersi cura di lei che disperato per perdita della neo moglie cercherà di stare il più vicino possibile all’ex moglie aiutandola in tutto e per tutto. Matias nel frattempo, rischierà di perdere la vista ma successivamente riuscirà a riprendersi continuando la sua vita con Marcela e la piccola Camelia.

Severo dispiaciuto per quanto successo si pentirà amaramente mentre Raimundo farà capire a donna Francisca che è ora di sotterrare l’ascia di guerra onde evitare di creare ulteriori problemi non solo alle persone care ma anche a tutti i cittadini di Puente Viejo. La situazione delle terre del Santacruz è sempre più preoccupante e l’uomo è ormai disperato.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche per scoprire cosa succederà a Puente Viejo ma soprattutto ai suoi abitanti. Nell’attesa bisogna altresì ricordare che in Italia i telespettatori affezionati alla soap potranno vedere queste nuove puntate solamente fra circa sei mesi per via della distanza temporale tra i due paesi nei quali questa bellissima telenovela sembra essere sempre più seguita ed amata ma soprattutto ricca di suspance e momenti mozzafiato.