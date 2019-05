"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Castaneda preoccupata per la sorte di Esperanza e Beltran

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Emilia ed Alfonso verranno liberati ma i problemi per Maria Castaneda non saranno di certo finiti visto che i figli Beltran ed Esperanza potrebbero essere in serio pericolo.

Maria infatti chiederà a Gonzalo di far ritornare i bambini a Puente Viejo così da farli vivere insieme a lei all’interno della casona e chiederà a donna Francisca il permesso di poter restare. Maria, vorrebbe però trovare un’abitazione tutta sua e, per non dare disturbo a nessuno chiederà anche ospitalità a Matias e Marcela.

La Castaneda, in attesa dei figli, si renderà conto però che i piccoli sono in ritardo e la sua agitazione crescerà ancora di più quando il sergente Cifuentes la informerà che Esperanza e Beltran hanno avuto un incidente e nessuno sa dove possano essere. Donna Francisca chiederà immediatamente a Mauricio di chiedere informazioni su quanto successo e di fare tutto il possibile per trovare i piccoli.

La Montenegro però non vorrà assolutamente che Fernando si intrometta nella faccenda intimandogli di restarsene alla villa per non creare nessun tipo di problema. Maria, nel frattempo, cercherà di darsi da fare in ogni modo per riportare i suoi bambini a Puente Viejo sani e salvi ma purtroppo i corpi dell’autista e della bambinaia di Esperanza e Beltran vengono ritrovati senza vita.

Fernando non rispetterà il volere di donna Francisca e si recherà sul posto dell’incidente scoprendo che vicino alla Bocca del Diavolo c’è una grotta nella quale i due bambini si potrebbero essere nascosti. Intanto tutto Puente Viejo è preoccupato per la sorte dei figli di Maria Castaneda. Veramente Beltran ed Esperanza si sono nascosti all’interno della grotta? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.