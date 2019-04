"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Castaneda perdona Roberto. Donna Francisca trama contro di lei

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima dagli italiani in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che dopo l’abbandono di Puente Viejo da parte di Roberto quest’ultimo non ha più dato nessuna notizia di sè mandando nello sconforto più totale Maria Castaneda. Inaspettatamente però, dopo parecchie settimane di silenzio, Roberto decide di scriverle, rassicurando la donan e dicendole di non preoccuparsi assolutamente per lui.

Maria Castaneda dopo essere stata presa in giro da Fernando, non può permettersi di buttarsi giù anche per l’assenza di Roberto considerando il fatto che ha anche due figli da accudire ovvero Esperanza e Beltran. Francisca Montenegro la aiuterà in questo intento ma tramerà purtroppo alle sue spalle e cercherà di incatenarla per sempre a Puente Viejo.

La Castaneda deciderà infatti di perdonare anche Roberto dopo il torto subito soprattutto dopo che quest’utlimo deciderà, finalmente, di rifarsi vivo attraverso un telegramma. L’uomo spiegherà che si è pentito per come si è comportato e rivelerà che purtroppo è stato costretto ad abbandonare il paese. Maria dunque deciderà di dargli una seconda chance ma troverà la Montenegro ad impedirglielo.

Francisca infatti, pur di non far partire la Castaneda, sembra essere disposta a dare tutto in eredità a lei e ai suoi due figli Esperanza e Beltran. Onorata per questo bellissimo gesto, Maria dapprima intenzionata ad abbandonare definitivamente Puente Viejo, cambierà idea grazie anche alla sua continua adulazione nei confronti di donna Francisca.

Quali saranno dunque i piani della perfida Montenegro e perchè vuole a tutti i costi che la sua figlioccia rimanga a Puente Viejo rinunciando così una vita in compagnia del suo amore Roberto? Non ci resta che aspettare ulteriori anticipazioni spagnole de “Il Segreto” per vedere tutte le novità della soap amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.