"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Maria Castaneda attacca donna Francisca dopo aver appreso della morte di Adela

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Antolina non ha intenzione di lasciare Puente Viejo fino a quando Isaac non riconoscerà l’errore che ha fatto sposando l’ex ancella. Marcela intanto si prepara per il funerale di Adela e l’ex ancella si sfoga con lei rivelandole di sentirsi sola.

Antolina oltretutto rivela di essere stata trattata molto male dal Guerrero ma la locandiera le dice di mettersi il cuore in pace dal momento che il cuore di Isaac ora appartiene ad Elsa. Matias, nel frattempo, riesce a convincere l’amico ad uscire dall’ospedale per fare una passeggiata e proprio in quel momento il dottor Zabaleta lo avverte che stanno portando Elsa in stanza.

Isaac vedendo Elsa debole ed indifesa nel letto, scoppia in un pianto disperato mentre Matias cerca di consolarlo in ogni modo. Antolina, approfittando dell’assenza del suo ex marito, cerca di ottenere la chiave di quella che è stata la sua casa così da poter curiosare all’interno ma viene sorpresa da Consuelo.

Raimundo intanto cerca di capire con Mauricio come può essere avvenuto l’incidente ad Adela ed Irene ma soprattutto ha paura che Carmelo e Severo accusino Francisca. Maria Castaneda, paralizzata nel suo letto, parla della tragedia con la lady dark di Puente Viejo e rimpiange la perdita della sua insegnante, ma ascoltando il disprezzo per la donna nelle parole di Francisca si infuria e sbotta nei confronti della madrina.

Durante la veglia la presenza di Raimundo, Fernando e Mauricio fa salire la tensione: Severo dice a Raimundo che questo incidente è stato organizzato e sospetta che dietro a tutto ci sia proprio Francisca. Dopo il funerale Severo non vuole lasciare Carmelo da solo, ma lo prega di parlare con il meccanico della macchina, per scoprire tutti dettagli. Raimundo si precipita a casa di Severo e fa vedere tutto il suo disappunto per le accuse rivolte contro sua moglie insistendo sul fatto che Francisca non è responsabile.