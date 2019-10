Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela scopre che Matias l’ha tradita con Alicia

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalla Spagna vedono purtroppo Marcela e Matias sempre più distanti! Infatti, gli spoiler ci rivelano che il Castaneda inizierà a provare un forte interesse per una sua collega di nome Alicia, con la quale condivide gli stessi ideali rivoluzionari.

I due si batteranno per i diritti dei minatori, intraprendendo una serie di scioperi contro la Marchesa Isabel, una dei nuovi protagonisti della soap, che prenderà possesso della Villa, dopo la fuga di Francisca e Raimundo da Puente Viejo. Il potere della nobildonna verrà contrastato per l’appunto da Matias, che nel frattempo starà passando una profonda crisi coniugale con la moglie Marcela.

Anticipazioni Il Segreto: Matias confessa a Marcela di averla tradita

La dodicesima stagione de Il Segreto prenderà il via con Matias appena uscito dal carcere, mentre Marcela ha iniziato a provare un forte interesse per Tomas, il figlio della Marchesa. Se da un lato, la Del Molino cercherà di tenere a freno i suoi sentimenti nei confronti di Tomas, invece Matias finirà per tradire la moglie con Alicia. Inizialmente tra i due ci sarà soltanto un bacio, ma basterà questo per far sentire tremendamente in colpa il Castaneda. È proprio quando Matias parla di questo con Alicia che tra i due scoppia una passione irrefrenabile!

La prima a farsi avanti è Alicia, la quale sembra fortemente attratta dal Castaneda, sebbene sia consapevole del suo legame con la Del Molino. Molto presto le voci del tradimento del Castaneda ai danni di Marcela si diffondono per il paese, ed immancabilmente arrivano a Dolores. La nonna della piccola Belen decide poi di condividere la notizia con Marcela, che ovviamente non la prende molto bene.

Dopo essersi ripresa dallo shock iniziale, la figlia di Paco decide di chiedere spiegazioni al marito. Matias, che si è sempre dimostrato una persona incapace di mentire, a quel punto ammette a Marcela il tradimento. Davvero un brutto colpo per la mamma della piccola Camelia, la quale comunque aveva già inizianto ad avvicinarsi a dimenticare il marito con Tomas.