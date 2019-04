"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Marcela e la piccola Camelia vittima di un’epidemia di varicella

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che una terribile epidemia di varicella metterà in pericolo la salute di Marcela e della piccola Camelia che purtroppo contrarranno la malattia. Vicine a loro ci sarà però il dottor Zabaleta e la giovane Elsa pronta ad aiutare gli infermi visto che ha già avuto la varicella da bambina.

E’ proprio il dottor Zabaleta ad avvertire i cittadini di Puente Viejo che la varicella potrebbe arrivare presto nel paese informandoli altresì dei tanti rischi che potrebbero correre nel venire a contatto con la malattia. Come dottore, oltretutto, vorrà essere avvisato se qualche paesano dovesse riscontrare febbre alta o pustole su tutto il corpo considerando anche il fatto che la malattia sembra essere molto pericolosa per gli adulti.

Come previsto la varicella arriverà a Puente Viejo e colpirà due protagoniste molto amate della soap ovvero Marcela e Camelia. La locandiera infatti noterà che la sua piccola non sta bene mentre anche lei inizierà ad avere febbre molto alta tanto da non riuscire addirittura ad alzarsi dal letto. Consuelo ed Elsa molto preoccupate per loro avviseranno immediatamente il dottor Zabaleta.

Questi diagnosticherà loro la varicella mentre Matias sarà molto preoccupato dalla situazione. Marcela e Camelia però non saranno le uniche ad ammalarsi di varicella e a Puente Viejo sarà infatti necessario allestire un ospedale da campo per isolare tutti gli ammalati evitando così che l’epidemia si espanda ancora di più.

Elsa chiederà al dottor Zabaleta di potersi occupare degli infermi dal momento che da piccola ha già contratto la malattia e dunque non corre nessun pericolo. Assieme alla Laguna ci sarà anche il dottor Alvaro Fernandez che finora è rimasto piuttosto in disparte. Marcela e Camelia riusciranno a guarire dalla terribile epidemia che le ha colpite? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto.