Il Segreto, anticipazioni spagnole: Marcela assume Lola alla locanda, dopo la rottura tra lei e Prudencio

Le anticipazioni che ci giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che l’amore tra Lola e Prudencio sarà messo alla prova dagli immancabili intrighi di Francisca Montenegro. Tutto questo avverrà dopo che l’Ortega scoprirà il legame tra la sua amata e la terribile Signora di Puente Viejo. Infatti, nei giorni successivi alla loro prima notte di passione, Prudencio scoprirà tramite Dolores che Lola è solita vedersi con Francisca. Capito che la sua nuova fiamma è in realtà una spia della Montenegro, deciderà perciò di escluderla per sempre dalla sua vita.

Nonostante il suo legame con Francisca sia reale, Lola è sinceramente innamorata di Prudencio ed è per questo che cercherà in tutte le maniere di riallacciare i rapporti con lui. Nel corso di tesissimo dialogo tra i due, Lola tenterà disperatamente di spiegare all’Ortega le ragioni che l’hanno spinta a scendere a patti con Francisca e per quale motivo è stata costretta a piegarsi ai suoi comandi. Purtroppo, il fratello di Saul non sembrerà disposto a perdonarla, nemmeno quando lei gli farà capire di non aver percepito neanche una peseta dalla Montenegro. Che tra i due sia dunque finita?

Anticipazioni Il Segreto: Lola è costretta ad accettare l’aiuto dei Castaneda

Conclusa la sua storia con Prudencio, la situazione di Lola appare intanto disperata. Infatti, ha appena perso il suo lavoro alla bottega di vini, mentre in paese nessuno sembra disposto ad aiutarla. Per fortuna, l’incontro con Marcela si rivelerà risolutivo per lei, dato che la moglie di Matias deciderà di assumere Lola alla locanda.

All’inizio, Lola non sa se accettare l’offerta, perché teme che andando a lavorare alla locanda, Prudencio possa a causa sua per litigare con Matias e Marcela. Alla fine, la Mendana si convince ad accettare ed inizia così a lavorare per i coniugi Castaneda.

Resta ora da sapere quale sarà la reazione di Prudencio, quando scoprirà che i suoi amici si sono schierati apertamente dalla parte di Lola. Al di là di questo, possiamo affermare con assoluta certezza che la storia tra Prudencio e Lola è tutt’altro che conclusa e continuerà ad appassionare i telespettatori, animando le prossime vicende de Il Segreto.