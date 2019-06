"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Lola avverte donna Francisca che non vuole più lavorare per lei

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Carmelo, furioso dopo la morte della sua amata Adela, chiederà spiegazioni a Raimundo soprattutto dopo che quest’ultimo ha deciso di accordarsi con Irene affinchè regni nuovamente la pace.

Matias intanto decide di fare visita a sua sorella Maria e l’avverte della guerra tra Francisca e Severo ma quest’ultima non crede molto alle parole del giovane e chiede espressamente che Raimundo vada farle visita così da aggiornarla su quanto successo. La Castaneda si dimostra molto preoccupata visto anche che suo nonno ha deciso di cospirare con Irene.

Prudencio nega il credito ad un cliente che gli ha offerto un buonissimo affare e proprio per questo motivo Lola si dimostra molto felice della decisione presa dal giovane Ortega. Questo suo comportamento insospettisce molto Prudencio che comincia a pensare che la ragazza possa nascondergli qualcosa di molto importante.

Lola infatti decide di incontrare la Lady Dark di Puente Viejo per avvisarla che non ha più intenzione di lavorare per lei ma soprattutto non vuole assolutamente fare del male a Prudencio. Sembra infatti che la ragazza nutra dei sentimenti molto forti per il giovane Ortega e non è detto che tra di due possa nascere qualcosa di molto importante.

Consuelo e Marcela decidono di parlare con Irene del futuro dell’associazione ma rimangono basite e senza parole dopo aver sentito un rumore di vetri rotti. Severo entra in casa e trova alcuni vestiti insanguinati che fanno presupporre che qualcosa di brutto possa essere accaduto. L’uomo non può far altro che prendere la sua pistola ed uscire dalla sua abitazione.

Cosa può essere successo di tanto preoccupante? Non ci resta che attendere nuove importanti anticipazioni iberiche della soap amatissima e seguitissima dagli italiani.