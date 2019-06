"Il Segreto" anticipazioni spagnole: l’infermiera Vilches nega a Maria di vedere suo fratello Matias

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Irene scoprirà finalmente chi è la persona responsabile di tutto mentre Maria Castaneda continua ad essere umiliata dalla sua infermiera Vilches. La donna infatti non permette alla Castaneda nemmeno di ricevere la visita del fratello Matias e pretende che il suo tempo sia impegnato solamente per gli esercizi.

Inutile dire che l’infermiera continua ad applicare dei metodi molto duri ma soprattutto umilianti per quanto riguarda la riabilitazione di Maria tanto che quest’ultima, finisce per cadere addirittura dalla sedia a rotelle nel tentativo di raccogliere i disegni fatti per lei da Esperanza e Beltran e che la perfida Vilches ha gettato sul pavimento.

Nel frattempo, Irene è convinta di aver bisogno di più tempo per controllare i dati ed ottenere le prove che inchioderebbero il sindaco di Belmonte ma, contro ogni aspettativa, la donna avverte Mauricio che sa chi è responsabile di tutto ciò che è successo. Isaac intanto vuole proteggere a tutti i costi Elsa e le vieta assolutamente di recarsi alla locanda.

Antolina è riuscita a scappare da Meliton e sta vivendo in condizioni veramente disumane ma riesce ad intrufolarsi nella sala municipale pronta più che mai a vendicarsi della Laguna. Intanto Consuelo cerca di far riavvicinare Prudencio e Lola mostrando lui una lettera da parte di suo fratello. Il giovane Ortega non vuole sentire ragioni ma ringrazia la donna per il tentativo di riconciliazione, anche se ha purtroppo fallito.

Riuscirà Antolina a vendicarsi di Elsa riconquistando il suo Isaac? Cosa avrà scoperto Irene di tanto importante che potrebbe portare nuovo scompiglio a Puente Viejo? Non ci resta che attendere nuove importanti anticipazioni iberiche della soap amatissima e seguitissima dagli italiani in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5.