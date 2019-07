"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Leal decide di allearsi con il Mesia per vendicare la morte di Adela

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che ci saranno delle importanti colpi di scena dopo che Carmelo Leal, per vendicare la morte dell’amata Adela, deciderà di stringere un’alleanza con Fernando Mesia affinchè il sindaco di Belmonte venga distrutto.

Intanto Matias si mostrerà sempre più sospettoso e arriverà addirittura a pensare che dietro la rottura tra Prudencio e Lola ci sia la mano della lady dark di Puente Viejo ovvero donna Francisca. Lola infatti, si presenterà all’enoteca dove però il giovane Ortega la inviterà ad uscire immediatamente dimostrando di non voler avere nulla a che fare con lei.

Irene, nel frattempo, rivela a Carmelo e a Severo che il responsabile della morte di Adela è il sindaco di Belmonte, mentre Raimundo non può far altro che chiedere scusa finalmente a Fernando Mesia. Quest’ultimo infatti, decide di aiutare Leal a scovare l’artefice della drammatica morte della moglie e solamente più tardi, i tantissimi affezionati della soap iberica, scopriranno che le vere intenzioni del figlio di Olmo sono quelle di distruggere definitivamente l’intero paese di Puente Viejo.

Marcela, come del resto aveva fatto con Elsa, decide di aiutare Lola prendendola come aiutante nella sua locanda ma la giovane deciderà invece di rifiutare la gentile proposta. Severo e Carmelo rivelano alla Campuzano che Mesia ha deciso di schierarsi dalla loro parte per vendicare la bravissima Adela ma Irene vuole prima attendere ulteriori prove da parte di Anacleto Totana.

Severo e Donna Francisca continuano a non credere a Fernando Mesia mentre Raimundo non potrà far altro che partire per Cuba così da andare a trovare la nipote Maria Castaneda. L’uomo purtroppo noterà i mancati progressi della donna e criticherà moltissimo Fernando Mesia per aver fallito nel suo intento di aiutare la sua amata.