"Il Segreto" anticipazioni spagnole: le condizioni di salute di Elsa peggiorano dopo la morte di Antolina

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Maria Castaneda chiede alla sua infermiera di ritornare da lei. Dori accetta la richiesta della Castaneda ma a condizione che quest’ultima accetti i suoi esercizi senza fare domande.

Matías fa visita a sua sorella e commenta con Marcela quanto bene l’ha trovata ma soprattutto forte e determinata a fare di tutto per recuperare il prima possibile. Maria infatti si allena duramente ma soprattutto senza protestare così da ottenere i primi risultati. Intanto Isaac è furioso con Elsa per non averlo avvisato prima del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Si allena duramente senza protestare e ottiene i suoi primi risultati. Isaac è arrabbiato con Elsa per non averlo avvertito prima del suo deterioramento. Il Guerrero chiama immediatamente il dottor Zabaleta che prescrive alla Laguna dei nuovi test e delle nuove analisi. Elsa deve andare in ospedale, ma chiede a Isaac di occuparsi della sepoltura di Antolina.

Prudencio continua a provare interesse nei confronti di Lola e la giovane vorrebbe solamente un chiarimento con lui ma il giovane Ortega sembra avercela anche con Matias e Marcela e dà loro dei traditori e servi di donna Francisca. La lady dark di Puente Viejo però sembra essere solamente interessata a scoprire di più sulle abitudini del sindaco di Belmonte ma decide ugualmente di fare un passo indietro chiedendo a Mauricio di tornare alla Casona rinunciando a sorvegliare l’uomo.

Francisca pensa che sia meglio aspettare, forse Carmelo si vendicherà del suo rivale, commetterà un errore e sarà giudicato. Matías intanto racconta cosa è successo realmente ad Antolina lasciando le donne del paese basite e senza parole. Le condizioni di salute di Elsa sono peggiorate e tutti sembrano essere in pensiero per la Laguna.