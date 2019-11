Il Segreto, anticipazioni spagnole: l’amore tra Matias e Marcela è al capolinea?

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci dicono che ci sarà vento di crisi sulla coppia formata da Marcela e Matias. Infatti, stando agli spoiler, nella nuova stagione della soap che prenderà il via dopo il salto temporale di 5 anni, susseguito alla distruzione di Puente Viejo ad opera di Fernando, Matias e Marcela finiranno per allontanarsi, tanto che arriveranno entrambi ad intrecciare delle relazioni extraconiugali.

Delusa dal comportamento del marito, che ritiene fortemente cambiato, Marcela instaurerà una relazione clandestina con Tomas, il figlio della Marchesa Isabel, mentre Matias si trova in carcere per aver preso parte ad un’insurrezione.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela non riesce a guardare avanti e accusa Matias

Quando, Matias tornerà a casa grazie ad un indulto, alla fine del salto temporale, Marcela deciderà di chiudere con l’amante per dedicarsi alla sua famiglia. Nel frattempo, scoppia la passione tra il Castaneda e la sua collega sindacalista Alicia. Immediatamente, Matias si rende conto dell’errore e decide di mettere al primo posto Marcela e la figlia Camelia, troncando il suo breve flirt con Alicia. Nonostante entrambi siano ritornati sui loro passi e abbiano deciso di chiudere con i rispettivi amanti, qualcosa nel rapporto tra Marcela e il marito sembra essersi irrimediabilmente rotto.

Sarà per questo che all’inizio della nuova stagione de Il Segreto non vedremo Matias e Marcela come la coppia innamorata che abbiamo sempre conosciuto. Il malessere tra i due coniugi si farà più evidente durante un episodio in particolare. In una delle loro tante discussioni, infatti, Marcela arriverà a gridare in faccia al marito tutto il suo disprezzo: la Del Molino dirà a Matias di essere totalmente delusa dal suo comportamento e che non riesce a superare ciò che ha fatto.

Sembra dunque che l’amore tra Marcela e Matias sia giunto al capolinea. Riusciranno i due a trovare il coraggio di guardare avanti o il loro matrimonio si è irrimediabilmente rotto? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.