"Il Segreto" anticipazioni spagnole: la vita di Fernando è in pericolo per aver salvato Esperanza e Beltran

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che dopo il ritorno a Puente Viejo di Alfonso ed Emilia ma soprattutto di donna Francisca Montenegro, Maria capisce di non essere più in pericolo e decide dunque di riunire a sè i piccoli Esperanza e Beltran.

Come ben sappiamo, la Castaneda aveva inscenato la morte dei due bambini per rintracciare i genitori rapiti a Parigi ma soprattutto per riconquistare la fiducia di Fernando. Grazie alla sua fiducia, il boss della Casona, ha rintracciato i coniugi Castaneda riuscendo a liberarli e facendoli ritornare sani e salvi a Puente Viejo.

Il loro ritorno però è coinciso con quello di donna Francisca che continuerà a dare battaglia al Mesia nonostante questi si sia guadagnato un posto alla Villa. Purtroppo però Esperanza e Beltran, mentre ritorneranno a Puente Viejo, avranno un incidente. Donna Francisca, preoccupata per Maria, manderà Mauricio ad accompagnarla sul luogo dove si è ribaltata la carrozza nella quale viaggiavano i bambini vietando però a Fernando di intervenire in qualsiasi modo.

La scena che si troverà davanti la Castaneda sarà veramente raccapricciante: cavalli e balia dei piccoli sono morti mentre di Beltran ed Esperanza non vi è traccia da nessuna parte. Sarà a questo punto che Fernando, contravvenendo agli ordini di Francisca, partirà per salvare i due bambini scoprendo altresì che i due hanno trovato rifiugio all’interno di una grotta.

Il Mesia riuscirà a mettere in salvo i piccoli ma resterà travolto dalla forza dell’acqua. Poco più tardi Mauricio, Prudencio, Matias e Maria lo ritroveranno esanime all’ingresso del tunnel e dopo aver messo al sicuro Esperanza e Beltran nelle mani di donna Francisca torneranno indietro per portare Fernando al più presto a Puente Viejo così da dargli tutte le cure del caso.