Il Segreto, anticipazioni spagnole: la vendetta di Saul contro i Molero

Nelle prossime puntate della soap opera “Il Segreto” – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15,38 circa su Canale 5, mentre in streaming su Mediaset Play – i telespettatori italiani si troveranno a conoscere un altro componente dei Molero, infatti arriverà a Puente Viejo, Pedro, il figlio minore di Eustaquio, che animerà non poco la narrazione e creerà scompiglio nella vivace cittadina.

Lamberto e Eustaquio sono animati dal desiderio di vendetta, infatti ai due non è andata per niente giù la questione legata alla gestione dei territori di Las Lagunas, dunque rapiranno Julieta, reduce dalle nozze con l’Ortega. Ma le cose si metteranno molto male per la donna, perché subirà perfino delle violenze.

Saul medita vendetta contro Pedro

A ritrovare la povera Julieta saranno Don Berengario e Carmelo, ma a loro volta neutralizzeranno i Molero; preoccupati per l’accaduto, i due decideranno di nascondere i cadaveri, quindi faranno una solenne promessa a Julieta, cioè quella di non rivelare mai a nessuno la verità su quanto accadutole nei giorni di prigionia.

Carmelo, nonostante la promessa fatta, non riuscirà a tenere per sé questo segreto, così dirà tutta la verità a Severo, ma anche ad Adela e Irene; anche don Berengario vivrà nel tormento per ciò che è stato fatto ai Molero, dunque per condividere il peso dei sensi di colpa deciderà di confessarsi con don Anselmo, quest’ultimo però sembra sapere già tutto sui fatti accaduti. Chi lo avrà informato?

Julieta, nonostante sia tornata a Puente Viejo, stenta a riprendersi dall’aggressione, e tutto questo preoccupa molto Saul. L’uomo decide quindi di andare fino in fondo alla questione e per cercare la verità si farà aiutare da Prudencio. Saul perderà il lume della ragione, quando Pedro, figlio di Eustaquio arriverà in città.

Saul intende vendicarsi per quanto subito da Julieta, così andrà da Pedro portandosi dietro un’arma e deciso ad usarla per ucciderlo. solo l’intervento di Consuelo impedirà a Saul di macchiarsi di omicidio. Ma presto anche la donna saprà la verità su Julieta e cadrà nello sconforto totale.