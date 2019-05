Il Segreto, anticipazioni spagnole: la famiglia Castaneda vittima del destino

Le nuove trame spagnole de “Il Segreto”, riguardano molto da vicino il futuro di Matias e Maria Castaneda. Il figlio di Emilia ed Alfonso potrebbe rischiare la vita a causa di un’infenzione che gli ha portato la febbre ad altissime temperature. Il dottor Zabaleta, medico di Puente Viejo, durante una visita al ragazzo ha chiaramente rivelato sia a lui che alla moglie Marcela che potrebbe morire. Ma a Puente Viejo, Matias non sarà l’unico a stare male, infatti, alla Villa, Maria ha contratto la varicella e questa malattia le potrebbe cambiare completamente la sua esistenza.

La vita di Matias è quindi appesa ad un filo. Il ragazzo ha contratto una grave infenzione a un occhio che gli potrebbe causare la perdita totale dell’uso dello stesso. Solamente un’operazione potrebbe salvarglielo, ma a quanto pare, l’operazione è molto rischiosa, infatti, il dottor Zabaleta avverte su cosa gli potrebbe accadere durante l’intervento. Il ragazzo, però, pur di ritornare alla vita di sempre, decide di fare l’operazione ma il medico lo avverte che potrebbe non risvegliarsi mai più. La situazione però inizia a peggiorare ancora di più, quando la febbre inizia a salire fino a superare i 40° gradi.

Marcela, dal canto suo, non è del tutto d’accordo con il marito che si vuole sottoporre all’operazione, perchè ha timore di rimanere vedova prima del tempo. Le parole di Marcela però non scoraggiano Matias che è determinato più che mai a sottoporsi all’operazione e ne parla anche con Isaac, il suo più caro amico.

Matias rivela a Isaac quello che gli sta per succedere e e chiede all’amico un grosso favore se non dovesse più risvegliarsi dall’operazione. Il locandiere chiede all’amico di occuparsi della sua famiglia nel caso gli dovesse succedere qualcosa e il falegname lo rassicura sul fatto che andrà tutto bene e che se dovesse succedere qualcosa di brutto, lui si prenderà cura della sua famiglia. MA lo incoraggi a non pensare a questo ma che tutto andrà bene.

Come accennato in precedenza, nella famiglia Castaneda, oltre a Matias che potrebbe rischiare di morire, anche Maria non non sta molto bene. La giovane Castaneda, infatti, ha contratto la varicella e ha passato molto tempo stesa a letto. Al suo risveglio, però, qualcosa è cambiato, infatti, inizialmente la ragazza non riesce a reggersi in piedi e tutti pensano che sia dovuto al periodo passato a letto. Ma la situazione è molto diversa, infatti, il dottor Zabaleta, dopo aver visitato Maria, rivela a Don Raimundo e Donna Francisca che la nipote potrebbe non camminare mai più. I due, allora, raccontano tutto a Maria, la quale determinata come sempre, risponde che non ha nessuna intenzione di essere una paralitica per tutta la vita.